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Dünyanın en soyutlanmış ülkesinde bir tatil köyü! Her an izleniyorsunuz hatta telefonların dinlendiğine dair bile iddialar var...

Kuzey Kore, Wonsan-Kalma adlı sahil tatil köyünü ilk kez yabancı turistlere açtı. Ancak tatil boyunca turistler sürekli gözetlendi ve iletişimleri takip edildi. Otelde mail atmak bile ülkenin polisi tarafından kontrol edilme şartı ve para karşılığında sunuldu.

Dünyanın en soyutlanmış ülkesinde bir tatil köyü! Her an izleniyorsunuz hatta telefonların dinlendiğine dair bile iddialar var...
Çiğdem Sevinç

Kuzey Kore, Wonsan-Kalma adı verilen yeni sahil tatil beldesini ilk kez yabancı turistlere açtı. İlk ziyaretçiler olan 13 kişilik Rus turist kafilesi, seyahat boyunca 7/24 gözetlendiklerini ve telefonlarının büyük olasılıkla dinlendiğini belirtti.

Dünyanın en soyutlanmış ülkesinde bir tatil köyü! Her an izleniyorsunuz hatta telefonların dinlendiğine dair bile iddialar var... 1

"SAHİLDE BİLE YALNIZ BIRAKILMADIK"

Tatil köyü, Japon Denizi kıyısında, daha önce füze denemeleri yapılan bölgede inşa edildi. Açılışı bizzat Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından yapılan kompleks, 20 bin kişiye kadar konaklama kapasitesine sahip. Bölgeye tatile giden blog yazarı Daria Zubkova, “Biri hep bizimleydi. İsterseniz konuşuyorlar, istemezseniz sessizce takip ediyorlar” açıklamasında bulundu.

Dünyanın en soyutlanmış ülkesinde bir tatil köyü! Her an izleniyorsunuz hatta telefonların dinlendiğine dair bile iddialar var... 2

Turistler önce Rusya’nın Vladivostok kentinden Pyongyang’a uçtu. Oradan Wonsan’a uçmaları gerekiyordu, ancak uçuş son anda iptal edildi ve yerlerine küçük bir tren ayarlandı. Zubkova, trenin sadece 13 kişilik olduğunu ve klimalı, rahat bir vagon olduğunu söyledi.

Dünyanın en soyutlanmış ülkesinde bir tatil köyü! Her an izleniyorsunuz hatta telefonların dinlendiğine dair bile iddialar var... 3

E-POSTA GÖNDERMEK ÜCRETLİ VE TAKİP EDİLİYOR

Ülkeden e-posta göndermek isteyen turistlere, kişi başı 1,65 sterlin ücret verildi. Ancak e-postalar otelin adresinden gönderiliyor ve içerikleri yetkililer tarafından görülebiliyor. Ayrıca turistlere “Oda numaranızı yazın ki size cevap geldiğinde kolayca bulunabilsin,” denildi.

Dünyanın en soyutlanmış ülkesinde bir tatil köyü! Her an izleniyorsunuz hatta telefonların dinlendiğine dair bile iddialar var... 4

Tatilin maliyeti, Vladivostok’tan sonra kişi başı 1.360 sterlin. Bunun sadece 325 sterlini kartla, geri kalanı ise nakit ödenebiliyor.

Dünyanın en soyutlanmış ülkesinde bir tatil köyü! Her an izleniyorsunuz hatta telefonların dinlendiğine dair bile iddialar var... 5

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore turist tatil
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