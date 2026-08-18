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Dünyanın en tehlikeli 10 şehri açıklandı! Bir ülkeden beş şehir listede

Dünyanın farklı noktalarındaki şehirler suç oranlarıyla gündeme geliyor. Numbeo'nun 2026 Crime Index verileri, suç endeksi en yüksek 10 şehri ortaya çıkardı. Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekerken Güney Afrika'dan 5 şehrin listeye girmesi şaşkınlık yarattı.

Dünyanın en tehlikeli 10 şehri açıklandı! Bir ülkeden beş şehir listede
Çiğdem Berfin Sevinç

Numbeo'nun 2026 Crime Index verilerine göre dünyanın suç endeksi en yüksek şehirleri belli oldu. Listede Brezilya, ABD, Honduras, Venezuela ve Papua Yeni Gine'nin yanı sıra Güney Afrika'dan da şehirler yer aldı.

Dünyanın en tehlikeli 10 şehri açıklandı! Bir ülkeden beş şehir listede 1

10. SALVADOR, BREZİLYA

Brezilya'nın Bahia eyaletinin başkenti Salvador, 76,7'lik suç endeksiyle listenin 10. sırasında yer aldı.

Kentte silahlı suçlar, soygun ve organize suç kaynaklı şiddet öne çıkan güvenlik sorunları arasında bulunuyor.

9. MEMPHİS, ABD

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis, 77,4'lük suç endeksiyle dokuzuncu sırada.

Kentte şiddet suçları, silahlı saldırılar, soygun ve araç hırsızlığı dikkat çeken suçlar arasında yer alıyor.

Dünyanın en tehlikeli 10 şehri açıklandı! Bir ülkeden beş şehir listede 2

8. PORT ELİZABETH, GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika'nın önemli kıyı kentlerinden Port Elizabeth, 78,1'lik suç endeksiyle sekizinci sırada bulunuyor.

Şiddet suçları, soygun ve hırsızlık kentteki başlıca güvenlik sorunları arasında gösteriliyor.

7. SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Honduras'ın en büyük kentlerinden San Pedro Sula, 79,7'lik suç endeksiyle yedinci sırada yer alıyor.

Kentte çeteler ve organize suç örgütleri uzun süredir güvenlik sorunlarının başında geliyor.

Dünyanın en tehlikeli 10 şehri açıklandı! Bir ülkeden beş şehir listede 3

6. DURBAN, GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika'nın liman kenti Durban, 80,6'lık suç endeksiyle listenin altıncı sırasında.

Kentte şiddet suçları, soygun ve hırsızlık konusunda ciddi güvenlik endişeleri bulunuyor.

5. JOHANNESBURG, GÜNEY AFRİKA

Johannesburg, 80,8'lik suç endeksiyle dünyanın en tehlikeli beşinci şehri oldu.

Silahlı soygun, gasp, araç hırsızlığı ve şiddet olayları kentte öne çıkan suçlar arasında yer alıyor.

Dünyanın en tehlikeli 10 şehri açıklandı! Bir ülkeden beş şehir listede 4

4. PORT MORESBY, PAPUA YENİ GİNE

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby, 81,2'lik suç endeksiyle dördüncü sırada.

Kentte özellikle silahlı soygun, hırsızlık ve şiddet olayları güvenlik açısından endişe yaratıyor.

3. CARACAS, VENEZUELA

Venezuela'nın başkenti Caracas, 81,5'lik suç endeksiyle listenin üçüncü sırasında bulunuyor.

Kentte organize suç, silahlı soygun ve çete faaliyetleri önemli güvenlik sorunları arasında gösteriliyor.

Dünyanın en tehlikeli 10 şehri açıklandı! Bir ülkeden beş şehir listede 5

2. PRETORİA, GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika'nın başkenti Pretoria, 81,8'lik suç endeksiyle ikinci sırada yer alıyor.

Kentte soygun, hırsızlık ve şiddet içeren suçlara ilişkin güvenlik endişeleri öne çıkıyor.

1. PİETERMARİTZBURG, GÜNEY AFRİKA

Listenin zirvesinde ise Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletindeki Pietermaritzburg bulunuyor.

82,0'lık suç endeksine sahip şehir, dünyanın en tehlikeli şehri olarak ilk sıraya yerleşti. Kentte şiddet, soygun, gasp ve uyuşturucu bağlantılı suçlar önemli güvenlik sorunları arasında gösteriliyor.

GÜNEY AFRİKA'DAN 5 ŞEHİR LİSTEDE

Listenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri Güney Afrika oldu. Pietermaritzburg, Pretoria, Johannesburg, Durban ve Port Elizabeth ilk 10'da yer aldı.

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Ülke Şehir hastanesi güney afrika liste tehlike
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