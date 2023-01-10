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Dünyanın en tehlikeli ameliyatında ölüme meydan okudu! Ukraynalı askerin vücudunda sıkışan patlamamış el bombası çıkartıldı

10.01.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat 2022 tarihinde Vladimir Putin’in emriyle Rus ordusu Ukrayna işgaline başlamıştı. İki ülke arasında savaş devam ederken bölgeden yine ilginç bir haber geldi. Ukrayna’da cephede görev yapan bir askerin vücuduna patlamamış el bombası sıkıştı. Röntgen sonuçlarında net bir şekilde belli olan el bombasını çıkarmak için askeri doktor ve ekibi cerrahi operasyon gerçekleştirdi.

Dünyanın en tehlikeli ameliyatında ölüme meydan okudu! Ukraynalı askerin vücudunda sıkışan patlamamış el bombası çıkartıldı

Ukrayna ordusunda görev yapan ismi açıklanmayan bir askerin kalbine yakın bölgesinde VOG el bombası tespit edildi. Bombanın her an patlayabilme ihtimali olduğu için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en deneyimli cerrahlarından biri olan Andrii Verba tarafından acil bir operasyon gerçekleştirildi.

NASIL GİRDİĞİ BİLİNMİYOR

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Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, cerrahi müdahalenin başarılı olduğunu ve askerin tedavi altına alındığını söyledi. El bombasının askerin vücuduna nasıl girdiğine dair ise açıklama yapılmadı. (İHA)

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Rusya Ukrayna bomba

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