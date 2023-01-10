Dünyanın en tehlikeli ameliyatında ölüme meydan okudu! Ukraynalı askerin vücudunda sıkışan patlamamış el bombası çıkartıldı

Ukrayna ordusunda görev yapan ismi açıklanmayan bir askerin kalbine yakın bölgesinde VOG el bombası tespit edildi. Bombanın her an patlayabilme ihtimali olduğu için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en deneyimli cerrahlarından biri olan Andrii Verba tarafından acil bir operasyon gerçekleştirildi.

NASIL GİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, cerrahi müdahalenin başarılı olduğunu ve askerin tedavi altına alındığını söyledi. El bombasının askerin vücuduna nasıl girdiğine dair ise açıklama yapılmadı. (İHA)



