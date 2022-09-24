Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak bu olsa gerek! Kendini kurtarmak için camdan dışarı attı ama...

Polis baskınından kaçmak için binanın dışına çıkıp bir borunun üzerine oturan kimliği belirsiz seks işçisi, yanlış bir adım atınca ayağı kaydı ve aşağıdaki marketin önünde yer alan girişi olmayan yol tabelasının üzerine düştü. Neyse ki binaya asılı bir klima ünitesine tutunmayı başardı.

YARDIM ETMEK İSTEDİLER

Onu gören birkaç kişi, yardım edebilmek için aceleyle yanına koştu. O sırada polis memurlarını gören insanlar yardım için bir ekip çağırınca, seks işçisinin kaçma girişimi başarısız oldu ve polisler onu da fuhuş baskını kapsamında tutukladılar.

KAÇAK BİR TRANSTI

Polisler yaptıkları araştırmaların ardından, seks işçisinin ülkeye turist vizesiyle giren ve zengin yerel erkeklere hizmet vererek yasadışı olarak çalışan 30 yaşındaki Taylandlı bir trans birey olduğunu keşfettiler. Kendisinin fuhuş baskını esnasında, kaçtığı binada çalışmakta olduğu ortaya çıktı.

''YASAYI İHLAL ETTİ''

Organize Suç ve Üçlü Büro Sorumlusu Lui Sihao, "Pencereden atladığı sırada bir tutuklama operasyonu yapıyorduk. Yasayı ihlal ettiği için tutuklandı." dedi. Kimliği açıklanmayan ama çevik olduğu anlaşılan trans bireyin herhangi bir yara almadığı, ancak sağlık kontrolü için bir ambulansla Queen Elizabeth Hastanesine götürüldüğü bildirildi.



