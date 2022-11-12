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Birbirleriyle tanıştıklarında her şey bambaşkaydı! Öğrencisine aşık olan öğretmen evlenmek için cinsiyet değiştirdi

12.11.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Rajasthan şehri alışılmadık bir aşk hikayesine ev sahipli yaptı. Deeg bölgesinde yaşayan bir beden eğitimi öğretmeni Aarav Kuntal öğrencisine aşık oldu ve evlenmek için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Çift iki ailenin rızasıyla evlendiler.

Birbirleriyle tanıştıklarında her şey bambaşkaydı! Öğrencisine aşık olan öğretmen evlenmek için cinsiyet değiştirdi

Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Rajasthan şehrinde yaşayan Aarav Kuntal isimli beden eğitimi öğretmeni aslında kadın olarak dünya gelmişti ve ailesi tarafından Meera ismi verilmişti. Göre yaptığı ortaokulda Kalpana isimli kız öğrencisine aşık olan öğretmen cinsiyet değiştirmeye karar verdi ve Meera adını da Aarav olarak yeniledi. Cinsiyet değiştirme sürecinin tamamlanmasından sonra ikili ailelerinin de rızasını alarak dünya evine girdi.

“YİNE DE ONUNLA EVLENİRDİM”

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Şimdiki adı Aarav olan Meera ANI’ya verdiği demeçte, “Her zaman cinsiyet değiştirmek için ameliyat olmayı diledim. İlk ameliyatımı 2019 yılının Aralık ayında oldum. Benim için süreç büyük bir hızla başladı” dedi.

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Kalpana ANI'ye verdiği demeçte, "Onu başından beri seviyordum. Bu ameliyatı yapmamış olsaydı bile onunla evlenirdim. Ameliyat için onunla birlikte gittim" dedi.

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