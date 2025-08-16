Mynet Trend

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu! Türkiye listede mi?

ABD merkezli Global Guardian tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu. 2025 sıralaması yayınlandı.

ABD merkezli Global Guardian tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonucunda dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralandı. Raporda, ekonomik krizler, iç karışıklıklar ve terör tehditleri gibi faktörlerin risk seviyesini belirlemede önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Listenin zirvesindeki ülkeler ise hem politik istikrarsızlık hem de güvenlik açısında en zorlu koşullara sahip.

İşte Global Guardian tarafından yapılan analizlere göre dünyanın en tehlikeli ülkeleri:

50- EL SALVADOR

49- NİKARAGUA

48- BENİN

47- ZİMBABVE

46- HİNDİSTAN

45- PAPUA YENİ GİNE

44- GABON

43- LESOTHO

42- BELARUS

41- MOZAMBİK

40- CİBUTİ

39- BANGLADEŞ

38- GÜNEY AFRİKA

37- HONDURAS

36- TOGO

35- KENYA

34- ABD

33- EKVADOR

32- BREZİLYA

31- LİBYA

30- ERİTRE

29- BURUNDİ

28- ÇAD

27- MEKSİKA

26- LÜBNAN

25- KAMERUN

24- ETİYOPYA

23- VENEZUELA

22- KOLOMBİYA

21- HAİTİ

20- İRAN

19- NİJERYA

18- PAKİSTAN

17- FİLİSTİN

16- IRAK

15- KUZEY KORE

14- ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

13- SOMALİ

12- BURKİNA FASO

11- MYANMAR

10- MALİ

9- İSRAİL

8- GÜNEY SUDAN

7- SURİYE

6- AFGANİSTAN

5- YEMEN

4- KONGO

3- SUDAN

2- UKRAYNA

1- RUSYA

En Çok Aranan Haberler

