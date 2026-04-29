Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen ilk kez anlattı! Eşi neden terk etti?

Dünyanın en uzun insanı unvanını 17 yıldır elinde bulunduran Sultan Kösen, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki Kösen, 2013 yılında evlendiği Suriyeli eşi Merve Dibo ile yaşadığı ayrılığın nedenini ilk kez bu kadar açık şekilde anlattı.

8 metreye yaklaşan boyu ve sıra dışı yaşamıyla dünya çapında tanınan Kösen, evliliğinin kısa sürdüğünü belirterek duygusal ifadeler kullandı.

“EŞİM AİLESİNİ SEÇTİ”

Bir belgeselde konuşan Kösen, boşanma sürecine dair şu sözleri kullandı:

“Devam edemedik. Eşim ailesini seçti. Boşandık. Mutluluğumuz uzun sürmedi.”

Evliliklerinin başında büyük bir aşk yaşadıklarını dile getiren Kösen, düğün gününe ait fotoğraflara baktığında hâlâ duygulandığını söyledi.

“ONU ÇOK SEVİYORDUM”

Geçmişe dönerken zorlandığını belirten Kösen, şu ifadeleri kullandı:

“Onu çok seviyordum. O günleri hatırladığımda çok üzülüyorum. Bana çok ağır geldi. Fotoğraflara baktıkça duygulanıyorum.”

SAĞLIK SORUNLARI HAYATINI ZORLAŞTIRIYOR

Gigantizm ve akromegali hastalığıyla mücadele eden Kösen, hareket kabiliyetinin kısıtlı olduğunu ve yıllardır ciddi ağrılar çektiğini de anlattı. 25 yaşından bu yana baston ve tekerlekli sandalye kullandığını belirten Kösen, dizlerindeki sorunların hayatını en çok zorlayan şey olduğunu söyledi.

“Hayatımda bir şeyi değiştirecek olsam dizlerimi değiştirirdim. Koşmak, yürümek ve seyahat etmek isterdim” dedi.