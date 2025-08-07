Dünyanın en uzun asma köprüsü geliyor! 1960'lardan beri gündemdeydi...

İtalya'da hükümet komitesi, milyarlarca euroluk Sicilya köprüsü projesini onayladı. Bakanlığa göre köprü, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

1960'LARDAN BERİ KONUŞULUYORDU

Sicilya'yı anakaraya bağlayacak 3.6 kilometrelik köprünün inşası, İtalya'nın yoksul güneyinin kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla 1960'ların sonlarından bu yana konuşuluyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde köprü ve çevresindeki tesisler için 13.5 milyar euro ayrıldı.

CNN International'ın bildirdiğine göre Messina Boğazı Köprüsü Projesi, uluslararası bir ihalenin ardından Eurolink konsorsiyumuna verilmişti. Projeyi yürüten Messina Strait Company'ye göre, hükümet komitesinin onayı, arkeolojik ve jeolojik araştırmalar da dahil olmak üzere ön çalışmaların başlamasına izin verecek. Arazi kamulaştırmalarına da izin verilecek.