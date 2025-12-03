Mynet Trend

Kolyesi yüzünden az daha ölüyordu! Deri nakli yapılacak

ABD'de sekiz yaşındaki bir çocuk uyurken az daha ölüyordu. Küçük çocuk kolyesinin yatağının yanındaki şarj cihazı ile uzatma kablosu arasına sıkışması sonucu elektrik akımına kapıldı.

ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan sekiz yaşındaki Lorenzo Lopez, boynundaki zincir kolyenin yatağının yanındaki şarj cihazı ile uzatma kablosunun arasına sıkıştı.

Elektrik akımına kapılan küçük çocuk ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Daily Mail'in haberine göre Lorenzo, uyuduğu sırada yatakta dönerken kolyesi kabloların arasına denk geldi ve elektrik akımı birden boynuna geçti. Kıvılcımlar nedeniyle Lorenzo'nun tişörtünün alev aldığı öğrenildi.

DERİ NAKLİ YAPILACAK

Annesi Kourtney Pendleton, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda Lorenzo'nun boynunda derin yanık izleri oluştuğunu gösterdi. Deri nakli yapılması gerektiği açıklandı.

