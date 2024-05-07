Dünyanın en uzun baget ekmeği rekoru kırıldı!

Yerel basındaki haberlere göre, Fransız fırıncılar başkent Paris yakınlarındaki Suernes kentinde düzenlenen etkinlikte "dünyanın en uzun bagetini" pişirdi. Fırıncılar, ülkenin geleneksel baget ekmeğinin yapımına bir gece önceden başladı.

140,53 metrelik ekmek, "dünyanın en uzun bageti" rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bageti pişiren fırıncılardan Anthony Arrigault, "Rekoru kırdığımız ve bunu Fransa'da yaptığımız için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Bagetin bir kısmı dilimlenerek halka ikram edilirken, kalanı evsizlere dağıtıldı. Bir önceki "dünyanın en uzun bageti" rekoru, 2019'da, 132,62 metre ile İtalya'da kırılmıştı. (AA)







