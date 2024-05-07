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    4. Dünyanın en uzun baget ekmeği rekoru kırıldı!

    Dünyanın en uzun baget ekmeği rekoru kırıldı!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    07.05.2024 07:07
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    Fransa'da fırıncıların pişirdiği 140 metrelik ülkenin geleneksel baget ekmeği, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

    Yerel basındaki haberlere göre, Fransız fırıncılar başkent Paris yakınlarındaki Suernes kentinde düzenlenen etkinlikte "dünyanın en uzun bagetini" pişirdi. Fırıncılar, ülkenin geleneksel baget ekmeğinin yapımına bir gece önceden başladı.

    140,53 metrelik ekmek, "dünyanın en uzun bageti" rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bageti pişiren fırıncılardan Anthony Arrigault, "Rekoru kırdığımız ve bunu Fransa'da yaptığımız için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

    4. İnce ve uzun, ekmeklerin en asili, Fransız baget ekmeği!

    Bagetin bir kısmı dilimlenerek halka ikram edilirken, kalanı evsizlere dağıtıldı. Bir önceki "dünyanın en uzun bageti" rekoru, 2019'da, 132,62 metre ile İtalya'da kırılmıştı. (AA)

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