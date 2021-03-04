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Dünyanın en uzun ismine sahip şehri Bangkok’un bilinmeyen geçmişi! Gerçek adını kimse kullanmıyor

Seray Üstün Seray Üstün 04.03.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en uzun ismine sahip şehri Bangkok’un bilinmeyen geçmişi! Gerçek adını kimse kullanmıyor

Egzotik atmosferi ile her gezginin hayallerini süsleyen Tayland, 400’den fazla Budist tapınağı, çarpıcı doğal güzellikleri, muhteşem adaları ve dünyaca ünlü Tay masajıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Tayland’ın egzotik atmosferinin yanında çekici bir özelliği daha var ki o da Bangkok şehrinin tam adı...

Tayland’ın gelişmekte olan kaotik başkenti olan Bangkok ise gezginler için harika bir yer ve ülkenin en kalabalık şehri olarak dikkatleri çekiyor. Doğu’nun geleneksel yaşamı ile Batı modernizmini kaynaştıran başkent Bangkok, son yıllarda hızla yükselen gökdelenleri, iş merkezleri, şık otelleri, dünya markalarına ev sahipliği yapan lüks alışveriş merkezleri ile adeta Asya’da parlayan bir yıldız bir çekim alanı haline geldi. Egzotik ve romantik dokusunun yanından Bangkok ile ilgili çoğu kişi tarafından bilinmeyen bir gerçek var. Öncelikle size bunu soralım: Bangkok’un tam adını biliyor musunuz?

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Bangkok’un tam adı 11 kelime ve 168 harften oluşuyor ancak kimse ezberleyemediği için zaman içerisinde tek bir sözcükle tanımlanmaya başlanmıştır. Şehrin adı çok uzun olduğu için önce iki sözcüğe düşürülmüş ve Krungthep Mahanakhon denilmiş ancak turistlerin telaffuzda zorluk çekmemesi için kısaca Bangkok adı kullanılmaya başlanmıştır. Önceki yıllarda lise seviyesindeki öğrencilerin bu adı ezbere okuması için yarışmalar yapılıyordu ve tonlamalar üzerinden ödül veriliyordu.

Bangkok’un tam adı: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit

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