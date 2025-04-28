Dünyanın en yakışıklı erkeği kim seçildi? (2025)

Her yıl birçok platform tarafından dünyanın en yakışıklı erkekleri sıralaması yapılmaktadır. Genel olarak internet üzerinde de “Dünyanın en yakışıklı erkeği kim” sorgusuyla birçok araştırma yapılmaktadır. Bunlar arasında yer alan Besttooper.com'un 2025 sıralamasına göre V (BTS V), Brad Pitt, Robert Pattinson, Chris Evans ve Hrithik Roshan gibi Hollywood ve Bollywood ikonlarını geride bırakarak "En Yakışıklı 10 Erkek" listesinde zirveye oturdu.

Dünyanın en yakışıklı erkekleri

Her sene olduğu gibi 2025 yılında, çeşitli platformlarda birçok kriter göz önünde bulundurularak farklı isimler "dünyanın en yakışıklı erkeği" unvanına layık görülmüştür. Bu kişilerin sıralaması platformlara göre değişiklik gösterse de genel olarak öne çıkan isimler şu şekildedir:

BTS V (Kim Taehyung)

BTS V diğer adıyla Kim Taehyung, Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı ve aktör olarak bilinmektedir. V, Güney Koreli erkek grubu BTS'in vokalistidir. 30 Aralık 1995'te Güney Kore'nin Daegu şehrinin Seo Bölgesi'nde doğmuş ve BTS üyesi olarak ilk defa 13 Haziran 2013'te çıkış yapmıştır. BTS grubunun üyesi olan Kim Taehyung, Besttooper'ın sıralamasına göre 2025 yılında "Dünyanın En Yakışıklı Erkeği" olarak ilan edilmiştir. Şarkıcı genel olarak benzersiz tarzıyla dikkat çekmektedir.

Brad Pitt

Pitt, Amerikalı bir aktör, film yapımcısı ve modeldir. Tam adı William Bradley Pitt olan oyuncu yıllardır en yakışıklılar listesinde yer almaktadır. Günümüzde hâlâ adından söz ettiren Emmy ödüllü oyuncu Brad Pitt, ilerleyen yaşına rağmen dünyanın en yakışıklı erkeği listelerinde gençlerin önüne geçmektedir.

Noah Mills

Noah Mills Kanadalı bir model ve oyuncudur. 26 Nisan 1983'te Toronto, Ontario, Kanada'da doğmuş ve kariyerine 2001 yılında Wilhelmina Modeli olarak başlamıştır Ayrıca Sex and the City 2'de Kim Cattrall karakterinin partneri olarak yer almıştır.

Robert Pattinson

Robert Pattinson, İngiliz bir aktörtür ve tam adı 'Robert Douglas Thomas Pattinson'dır. 13 Mayıs 1986'da İngiltere'de doğan Pattinson, 15 yaşındayken Londra'daki bir tiyatro kulübünde oyunculuk yapmaya başlamıştır. Pattinson, en popüler işleri arasında yer alan 2005 yılında Harry Potter ve Ateş Kadehi adlı filmde Cedric Diggory rolünü oynayarak oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Alacakaranlık serisinde ise dünya çapında ün kazanmış, şöhreti ve yakışıklılığıyla genç kızların gözdesi olmaya devam etmiştir. Günümüzde hâlâ dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında sayılmaktadır.

Chris Evans

Amerikalı aktör Chris Evans, 13 Haziran 1981'de ABD'de doğmuştur. Evans, en fazla Marvel filmleri serisindeki Kaptan Amerika rolüyle tanınmaktadır. Kariyerine 2000 yılında oynadığı Opposite Sex gibi televizyon dizisindeki rolüyle başlamıştır.

Henry Cavill

Tam adı Henry William Dalgliesh Cavill olan İngiliz aktör 5 Mayıs 1983'te doğmuştur. 2007-2010 yılları arasında Showtime'ın The Tudors dizisindeki Charles Brandon rolüyle tanınmaya başlarken, esas olarak DC Evreni'ndeki Superman'i canlandırmasıyla ün kazanmıştır. Günümüzde ise en yakışıklı erkekler dendiğinde ilk sıralarda yer almaktadır.

Hrithik Roshan

Tam adı Hrithik Roshan Nagrath olarak bilinen Hrithik Roshan Hintli bir aktördür. Roshan, Hint dizilerinde birçok karakteri canlandırmıştır. Dans yeteneğiyle de öne çıkan Roshan, Hindistan'ın en yüksek ücretli aktörlerinden biri olarak bilinmektedir.

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listelerinde oyuncu Mert Ramazan Demir, oyuncu Onur Tuna ve oyuncu Şükrü Özyıldız gibi Türk ünlüler de yer almaktadır.