Dünyanın en yaşanılası yeri olan İsviçre hakkında daha önce duymadığınız bilgiler!

Dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olan İsviçre, hem jeopolitik konumu hem de yaşam standartları bakımından tercih edilen ülkelerden biri. Bölgelere göre farklılık gösteren yemek kültüründen tutun, 4 resmî dili olması ve eğitim olanaklarının her kantonda farklı olması sizi İsviçre’ye bağlayan nedenler arasında olabilir. İsviçre hakkında temel bilgiler içeren bu yazımızı okuyup İsviçre’ye gitmeyi düşünürseniz bir de buraya bakmanızı öneririz. İsviçre’yi gidip görmenizi öneririz ancak karar sizin.

1. Resmî adı İsviçre Konfederasyonu olan İsviçre’nin temelini oluşturan konfederasyonun kuruluşu 13.yüzyılın sonu ve ülke, 1499 yılından beri bağımsız. 1798 yılında Napolyon’un işgaliyle bağımsızlığını kaybetmiş olsa da 1815 yılında tekrar bağımsızlığını kazanmıştır.

2. İsviçre; Jura Dağları, İsviçre platosu ve Alpler arasında kalan bir Batı Avrupa ülkesi. Alpler’in kuzey ve güney yamaçlarında bulunur.

3. Diğer Avrupa ülkelerine göre çok da büyük sayılmayan bir yüz ölçümüne sahip: 41.285 kilometre. İsviçre, Birleşmiş Milletler’e dahil olan ülkeler arasında yüz ölçümü bakımından 135. sırada yer alır ve ülke alanının büyük kısmını Alpler kaplar.

4. Kuzeyde Almanya, batıda Fransa, güneyde İtalya ve doğuda Avusturya ve Lihtenştayn ülkeleriyle komşu.

5. Ülke ılıman bir iklime sahip ancak kantonlarda ufak farklılıklar görülebilir. En sıcak ayları ise Haziran, Temmuz ve Ağustos. Yaz ayları sıcak olmasına rağmen en fazla yağış yine yaz aylarında gözlemlenir. İsviçre’ye bahar ve yaz aylarında gidebileceğiniz gibi kış aylarında giderek Alpler’de kayak yapmanın zevkini tadabilirsiniz.

6. 2017 yılında yapılan sayımlara göre İsviçre nüfusu 8,42 milyon ve vatandaşların çoğu Alpler yerine büyük şehirlerin olduğu platoda yaşıyor. Kilometrekareye 190 kişi düşer. Nüfusun 130 binini Türk vatandaşlar oluşturur.

7. Toplam 26 kantondan oluşan İsviçre’nin resmî başkenti Bern şehri. Bunun dışında Zürih, Basel, Lozan ve Cenevre en önemli şehirler arasında.

Kantonlarını merak edenler için şöyle yazabiliriz: Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Cenevre, Fribourg, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Ticino, Uri, Valais (Wallis), Vaud, Zug ve Zürih.

8. Dört farklı resmî dili var: Kuzey ve orta İsviçre’de Almanca, güneyde İtalyanca, batıda Fransızca ve güneydoğuda Romanşça konuşulur. Konuşulan en yaygın dil Almanca.

9. Ülkede dil birliği olmadığı gibi din birliği de yok. Yaşayanların çoğu Katolik, Ortodoks ve Reformcu.

Din alanında da oldukça çeşitlilik gösteren bir ülke. Birçok inanç ve ibadet yeri mevcut ve resmî bir din yok. Çoğunluk Hristiyanlık dinini benimsese de bunun yanında Budist, Hinduist, Müslüman ve Yahudi insanlar da var.