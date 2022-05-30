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Dünyanın en yaşlı erkeği insanlığa 4 tavsiyeyle seslendi! “Bunları yaparsanız...”

30.05.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanına sahip olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran Juan Vicente Mora, 113. yaşını kutladı. Venezuela’da yaşayan adam uzun yaşamın sırrı olarak insanlığa 4 tavsiye verdi.

Dünyanın en yaşlı erkeği insanlığa 4 tavsiyeyle seslendi! “Bunları yaparsanız...”

Venezuela'nın Tachira eyaletinin El Cobre kasabasında 10 çocuklu bir ailenin 9. çocuğu olarak dünyaya gelen Mora, 113. yaş gününü kendisi için düzenlenen bir doğum günü partisiyle kutladı. 27 Mayıs 1909 tarihinde doğan Mora, her gün güne kahve içerek başladığını ve hayat mottosu haline getirdiği tavsiyelerinin uzun yaşamının sırrı olduğunu açıkladı.

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Sabah uyandığında ilk iş olarak kahve içtiğini söyleyen Mora, gün içinde ise “Çok çalış, tatil yap, erken uyu, Allah’ı sev ve O’nu her zaman kalbinde taşı” sözlerini tekrar ediyor. Tavsiyelerinin uzun yaşamının sırrı olduğunu belirten Mora, “Bunları yaparsanız uzun bir hayatınız olur” diye konuştu.

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Yaşlılığa bağlı olarak sağlık sorunları olduğu dile getirilen Mora, yüksek tansiyon ve işitme sorunlarıyla mücadele ediyor. Babasının tıbbi müdahele gerektirecek herhangi bir hastalığı olmadığından söz eden Mora’nın kızı Nelida Perez, “En güzel şey, onu her gün sağlıklı görmek. Babamın tıbbi müdahale gerektirecek hiçbir hastalığı yok” dedi.

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