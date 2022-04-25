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Dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmişti! Yakınlarını üzen haberi duyurdular

25.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da yaşayan 119 yaşındaki Kane Tanaka, dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabına girmeyi başarmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir yakınlarıyla görüşemeyen kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmişti! Yakınlarını üzen haberi duyurdular

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka’nın 119 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. 2 Ocak 1903 yılında ülkenin batısındaki Fukuoka’da doğan Tanaka’nın, yaşadığı bakım evinden transfer edildiği ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede 19 Nisan’da yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden yaşamını yitirdiği açıklandı.

120 YAŞINA GİRMEYİ HEDEFLEMİŞTİ

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Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir yakınlarıyla görüşemeyen Tanaka’nın, çikolata yemeyi, gazlı içecekler içmeyi ve bulmaca çözmeyi sevdiği biliniyordu. Tanaka, kaldığı bakım evinde kendisi için hazırlanan geçen yılki sürpriz doğum günü partisinde 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı hedeflediğini belirtmişti.

YENİ İSİM ÜZERİNE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre ise Tanaka’nın ölümünün ardından Japonya’nın en yaşlı kişisi 115 yaşındaki Osakalı Tatsumi Fusa oldu. Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınacak isim ise ilerleyen günlerde netleşecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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