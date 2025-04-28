Dünyanın en yaşlı i̇nsanı kaç yaşında ve nerede yaşıyor?

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı olan ve Japonya’da yaşayan Tomiko Itooka isimli kadın 116 yaşında hayata gözlerini yumdu. Itooka'nın ölmesiyle birlikte yeni rekorun kimde olduğu artık kimin dünyanın en yaşlı insanı olarak anılacağı ise merak konusu olmuştu. Yeni kişi ise Brezilya'da ortaya çıktı. Brezilya’da yaşayan ve futbol tutkunu bir rahibenin 117 yaşında dünyanın en yaşlı insanı olduğuna inanılmaktadır.

Dünyanın en yaşlı insanı kim?

Dünyanın en yaşlı insanı unvanıyla bilinen Tomiko Itooka'nın 116 yıl 220 gün süren yaşamı 29 Aralık 2024 tarihine sona erdi. Japonya'da yaşayan Itooka, 2023 yılında ülkesindeki en yaşlı insan unvanını almıştı. Itooka 19 Ağustos 2024'te ise dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçti. Yerel basının aktardığı bilgilere göre Itooka, Japonya'nın batısında yer alan Hyogo eyaletindeki bir huzurevinde yaşamını yitirdi. Kadının ölüm sebebi ise "yaşlılığa yenik düşmesi” olarak bildirildi.

Dünyanın en yaşlı insanı rekoru Japon kadın Tomiko Itooka'nın ölmesiyle birlikte merak konusu oldu. Brezilyalı bir rahibe olan Inah Canabarro, 117 yaşını kutlamasıyla yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Inah Canabarro, 8 Haziran 1908 tarihinde Brezilya'nın güneyinde bulunan Porto Alegre'de doğdu. Yeğeninin aktardığı bilgilere göre gerçek doğum tarihi 27 Mayıs olarak kaydedilmiştir. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak hayatını sürdüren rahibe, LongeviQuest adındaki bir kurum tarafından onaylandı.

Rahibe 27 Aralık 1928'den sonra Santana do Livramento'da bulunan Santa Teresa de Jesus yatılı okulunda okudu ve ardından Uruguay'ın Montevideo şehrine yerleşti. Montevideo şehrinde yaşarken 27 Temmuz 1934 tarihinde rahibe olma yeminini etti. Çok kısa bir sürenin ardından Brezilya'ya kesin dönüş yaptı ve Rio de Janeiro'nun Tijuca şehrinde bulunan bir okulda Portekizce ve matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Canabarro, hayatı boyunca öğretmenlik yaptı. Öğrencilerinin arasında, 1964-1985 yıllarında Brezilya’yı yöneten General Joao Figueiredo da bulunmaktadır.

Canabarro, 110’uncu doğum gününü kutlarken Papa Francis tarafından onurlandırılmıştır. Rahibe, ölene kadar dünyanın en yaşlı insanı olan Lucile Randon'dan, diğer ismi Rahibe André'den sonra gelen ve belgelenen en yaşlı ikinci rahibedir. Bu statü ise rahibenin toplumda saygınlık kazanmasını ve yaşadığı uzun hayatla birlikte gösterdiği güç ve sağlık durumu tüm dünyada takdirle karşılandı.

Ayrıca rahibe için organize edilen doğum günü etkinlikleri sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve videolar dünya genelinde büyük bir ilgi gördü.

Yeğeninin söylediğine göre Canabarro, sıkı bir futbol takipçisidir. Canabarro'nun doğumundan sonra kurulduğu bilinen futbol kulübü Inter, her sene en yaşlı taraftarı olan Canabarro’nun doğum gününü kutlamaktadır. 116. doğum gününde kulüp başkanıyla birlikte yer aldığı videoda "Beyaz veya siyah, zengin veya fakir, kim olursanız olun, Inter halkın takımıdır" şeklinde açıklama yaptı.

Canabarro, 1997’de 122 yaşında vefat eden Fransız Jeanne Calment’in de yer aldığı yaşamış en yaşlı insanlar listesinde 20’nci sırada yer almaktadır. Teresian rahibe, günümüzde yaşadığı Porto Alegre kentindeki huzurevine gelenlere, "Genç, güzel ve cana yakınım. Bunların hepsi sizde de bulunan çok iyi, olumlu özellikler" demektedir.