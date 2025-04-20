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Dünyanın en yaşlısı... Türünün simgesi haline geldi! Doğum günü bile kutlandı

Dünyanın en yaşlı gorili Fatou, 68. yaş gününü Berlin Hayvanat Bahçesi'nde özel bir kutlamayla geçirdi. Sakinliği ve zarafetiyle dikkat çeken Fatou, türünün sembolü oldu.

Dünyanın en yaşlısı... Türünün simgesi haline geldi! Doğum günü bile kutlandı
Çiğdem Sevinç

Berlin Hayvanat Bahçesi'nin en yaşlı sakini ve dünyanın bilinen en yaşlı gorili olan Fatou, 68. yaş gününü ziyaretçiler ve gazetecilerle kutladı. 1959'dan beri Berlin'de yaşayan Fatou için, dişsiz olduğu için çiğnemesi kolay özel bir sebze, meyve ve yaprak menüsü hazırlandı.

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Hayvanat Bahçesi Müdürü Dr. Andreas Knieriem, Fatou’nun sadece yaşıyla değil, sakin ve onurlu tavırlarıyla da dikkat çektiğini belirtti. Onun varlığının insanlara doğa ve biyolojik çeşitlilik konusunda empatiyi hatırlattığını vurguladı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Fatou, 1959’da Batı Afrika’da bir Fransız denizci tarafından bulunmuş, sonrasında Berlin Hayvanat Bahçesi’ne getirilmişti. 1957 doğumlu olduğu tahmin edilen Fatou’nun her yıl doğum günü, 13 Nisan’da kutlanıyor.

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En sevdiği meyve olan çilekle ödüllendirilen Fatou, yaşı nedeniyle özel bir diyette tutuluyor. Günlük yaşamı beslenme, tırmanma ve aktif kalmasını sağlayacak etkinliklerle geçiyor. Genç gorillere kıyasla daha sakin ve gözlemci bir karaktere sahip.

Fatou, tehlike altındaki goril türünün simgesel elçisi olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
goril
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