yüzyıl içerisinde inşaat teknolojilerinde görülen ilerlemeler, daha yüksek ve dayanıklı binaların inşa edilebilmesini mümkün hale getirmiştir. Binaların yapımında çelik ve beton gibi malzemelerin kullanılması, yer çekimi ve diğer doğal güçlere yönelik binaların daha dirençli olmasını sağlamaktadır. Bu sebeple birçok ülke, dünya çapındaki rekabette öne çıkabilmek için yüksek katlı projelere yatırım yapmaktadır. Yüksek binalar bilhassa görüntü bakımından son derece heybetli bir görünüme sahiptir. Bu binaların inşa edilmesiyle birlikte zaman içerisinde birçok farklı şehrin temsilcisi ve simgesi olduğu da görülmektedir. Öte yandan metropolleri popüler eden unsurlardan da biridir. Bu yüksek katlara sahip binalar ise genelde ticari amaçlı kullanılır.

Dünyanın en yüksek binası hangisidir ve kaç metre yüksekliğinde?

Dünyanın en yüksek binasının Dubai'de bulunan Burj Khalifa olduğu bilinmektedir. İnşası 2010 senesinde bitirilen bu yapının 828 metre yüksekliğe ve 163 kata sahip olduğu bilinir. Burj Khalifa, yalnızca yüksekliğiyle değil, aynı zamanda gelişmiş mimari ve mühendisliğiyle de dikkat çeken bir yapıdır. Binanın sahip olduğu bu yükseklik, binanın tasarımı ve inşa sürecinde de birçok zorluğu beraberinde getirmiştir.

Binanın tasarım sürecinde İslam mimarisinden esinlenilmiştir. Binanın rüzgar gibi etkenlere dayanıklı olabilmesi bakımından yuvarlak cepheler şeklinde tasarlandığı bilinmektedir. Binada oteller, ofisler, lüks daireler ve gözlem katları gibi çeşitli statüye sahip yapılar yer alır.

Burj Khalifa, oldukça yüksek bir yapı olduğundan dünyanın en hızlı asansörlerine de ev sahipliği yapar. Binada yer alan asansörler saatte 64 kilometre hızla hareket etmektedir.

Burj Khalifa, Dubai'nin modern yapılarını ve ekonomik gücünü temsil ederken, aynı zamanda ülkeyi ziyaret eden turistler için de görkemli bir yapı olarak tasarlanmıştır. Burj Khalifa'nın inşası esnasında mühendislik ve mimarlık alanlarında pek çok gelişmiş teknik kullanıldığından, planlanan diğer yüksek yapı projelerine de ilham olmaktadır.

Burj Khalifa binasının sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu konusunda da dikkat çekici özellikleri bulunur. Binada kullanılan güneş enerjisi panelleri ve rüzgar türbinleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgular. Öte yandan içeride bulunan insanlar da düşünülerek binanın camları, güneş ışınlarını önleyen ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan özel bir kaplama ile kaplanmıştır. Tüm bu unsurlar, binadaki enerji tüketiminin azaltılmasında etkili olmuştur.

Havadaki rüzgar dengesini koruyan ve yuvarlak cepheleri olan bu bina, her açından modern ve eşsiz bir mühendislik harikası olarak bilinmektedir. Temelden yukarı doğru genişliği azalan binanın en yüksek noktasında bir uç anteni bulunur.

Tüm bu özellikler göz önüne alındığında deprem ile beraber pek çok sarsıntıya, güçlü darbeye ve benzeri tehlikelere karşı gelişmiş teknoloji kullanılan dayanıklı binalar içerisinde yer almaktadır.

Günümüzde hala en yüksek yapı unvanını taşıyan bu binanın uzun süre daha bu şekilde anılması beklenmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bulunan Burj Khalifa, tüm bu özellikleri dünyanın en popüler binası olarak öne çıkmaktadır.

Binanın popülerliği birçok filme, diziye ve popüler kültür malzemesine konu olmuştur. Öte yandan farklı zamanlarda bölgede yaşanan kum fırtınaları esnasında binadan çekilen görseller oldukça etkileyici bir görüntü ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple dünya üzerindeki birçok turistin her sene binayı görmek için Dubai şehrine gittiğini söylemek mümkündür.