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Dünyanın en yüksek köprüsü için geri sayım başladı! 2 saatten 1 dakikaya düşecek

Çin, dünyanın en yüksek köprüsünün ana yapısını tamamladığını duyurdu. Beipan Nehri üzerinde yer alan ve 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyacak olan yapı tamamlandığında 2 saatlik yol 1 dakikaya düşecek.

Dünyanın en yüksek köprüsü için geri sayım başladı! 2 saatten 1 dakikaya düşecek

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde inşa edilen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün ana yapısının tamamlandığı açıklandı.

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Beipan Nehri üzerinde yer alan ve 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyacak olan yapı, 1 bin 420 metre ana açıklığa ve 2 bin 890 metre toplam uzunluğa sahip. Ocak 2022’de başlayan projenin bu yıl tamamlanması planlanıyor.

2 SAATTEN BİR DAKİKAYA DÜŞECEK

Çin, özellikle Shenzhen şehrinin 1300 km batısında bulunan Guizhou gibi nispeten az gelişmiş dağlık bölgelerde altyapıyı iyileştirmek için ülke çapında bir çaba sarf ediyor.

Bu nedenle, köprü sadece bir rekor kırmakla ilgili değil; hizmete girdiğinde, arabaların ve kamyonların bölgeyi geçmesi her zamankinden daha kolay olacak. Devlet medyasına göre, Huajiang Büyük Kanyonu'ndaki seyahat süresini iki saatten sadece bir dakikaya düşürecek.

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Çin köprü
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