Dünyanın en yüksek ve büyük dağları (En yüksek ve büyük 10 dağ)

Büyüklük oranları ve zirveler çoğunlukla ilgi çeken konulardan biridir. Zira yüksekte olma fikri özgürlük hissini artırmaktadır. Bilhassa tırmanış sporuyla ilgilenenler için dağlar ayrı bir öneme sahiptir. Dünya’daki irili ufaklı birçok dağ doğaseverlerin ve macera arayanların hayallerini süslemeye devam etmektedir. Bilhassa devasa boyuttaki dağlar, sadece boyutlarıyla değil, kültürel ve coğrafi yanlarıyla da büyüleyici yapılardır. Bu kapsamda dünyanın en yüksek dağları sıklıkla araştırma konusu olmaktadır.

Dünyanın en yüksek ve büyük dağları

Everest, dünyanın en yüksek dağı ve Alp Himalaya Dağları’nın en yüksek zirvesidir. Everest Dağı’nın yüksekliği yaklaşık 8849 metre olarak ölçülmüştür. Dağ, Çin-Nepal ülkelerinin sınırları içerisinde yer alır. Dünyanın en yüksek dağı olmasıyla beraber Çin ve Nepal ülkeleri arasında bir sınır hattını belirtir. Turistler ve dağcılık sporuyla ilgilenenler tarafından sıklıkla ziyaret edilir.

2. K2 Dağı

K2, Everest’in ardından dünyanın en yüksek ikinci dağı olarak öne çıkar. Dağın yüksekliği yaklaşık 8611 metre olarak ölçülmektedir. K2 Dağı, Asya kıtasındaki Pakistan ve Çin ülkelerinin sınırlarında yer alır. Dağ Karakurum Dağları’nın bir uzantısı olduğu bilinen K2 Dağı’nın diğer isimleri; Çhogori, Godwin Austin, Ketu olarak bilinmektedir.

3. Kançencunga Dağı (Kanchenjunga)

Kançencunga, Everest ve K2’den sonra dünyanın en yüksek üçüncü zirvesi olarak bilinmektedir. Dağın yüksekliği 8586 metre olarak ölçülmüştür. Kançencunga Dağı Asya kıtasındaki Hindistan ve Nepal ülkelerinin içerisinde yer alır. Kançencunga Dağı halk arasında Sewalungma olarak da adlandırılır. Dağa ilk defa 1955 tarihinde tırmanılmıştır.

4. Lhotse Dağı

Lhotse Dağı, Himalayaların parçasıdır. Yüksekliği 8516 metre olarak ölçülür. Bu açıdan dünyanın en yüksek dördüncü dağı olarak öne çıkar. Çin ve Nepal arasında yer alır. Lhotse Dağı, Tibet ve Khumbu kentleri arasındaki sınır hattını oluşturur. İlk defa 1956 yılında zirvesine tırmanılmıştır.

5. Makalu Dağı

Makalu Dağı, 8485 metre yüksekliğiyle bilinir. Himalaya dağları içerisinde Everest ve Lhotse’den sonra en yüksek 3. zirve özelliğini taşır. Dünyanın en yüksek dağları arasında ise 5. sırada yer almaktadır. Çin ve Nepal bölgesinde bulunan bu dağın Everest’e uzaklığı 19 kilometredir.

6. Cho Oyu Dağı

Cho Oyu Dağı, dünyanın en yüksek 6. dağı olarak bilinir. Alp Himalaya kıvrımı olan bu dağın yüksekliği 8188 metre olarak ölçülmektedir. Yüksek dağlar üzerine yapılan araştırmalar sonucunda en yüksek zirvelerin Himalayalar arasında olduğu görülür. Cho Oyu Dağı da bunlardan biridir. Everest’in 20 kilometre batısında yer alır.

7. Dhaulagiri Dağı

Dhaulagiri Dağı, Nepal sınırları içerisinde yer alır. Dağın yüksekliği 8167 metreye kadar ulaşmaktadır. Aynı zamanda, Dünyanın en derin nehri olarak bilinen Kali Gandaki Nehri'ne oldukça yakın mesafede konumlanmaktadır. Bu nedenle dağ ve nehrin yer aldığı havza önemli bir turistik bölgedir.

8. Manaslu Dağı

Manaslu Dağı, 8163 metre yüksekliği sayesinde dünyanın en büyük dağları arasında 8. sırada bulunmaktadır. Nepal ülkesi sınırları içerisindeki Himalayaların bir parçası olan Manaslu Dağı 1956 yılında keşfedilmiştir.

9. Nanga Parbat Dağı

Nanga Parbat Dağı, Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir’de bulunur. Karakurum olarak adlandırılan sıradağların bir uzantısıdır. 8126 metre yüksekliğe sahip olması sebebiyle 9. sırada yer alır. En yüksek dağlar içerisinde tırmanılması en zor ve tehlikeli dağlardan biri olan dağın diğer bir adı Öldüren Dağ’dır.

Annapurna 1 Dağı

Annapurna 1 Dağı, Nepal ülkesinde bulunmaktadır. Annapurna 1 Dağı, 8091 metre yüksekliğiyle dünyadaki en yüksek 10. dağ olarak öne çıkar. Annapurna 1 Dağı, Himalaya sıradağlarının bir uzantısı olarak konumlanır.