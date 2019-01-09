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Dünyanın en zengin çifti Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos boşanıyor

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 09.01.2019 20:26 | Son Güncelleme

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos, 25 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Dünyanın en zengin çifti Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos boşanıyor

Forbes dergisinin dünyanın "en zengin insanı" olarak nitelediği 54 yaşındaki Bezos, 48 yaşındaki eşi MacKenzie Bezos ile boşanacaklarını Twitter'dan paylaştığı ortak yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, "Uzun zaman süren bir aşk keşfi ve ayrılık denemesinin ardından boşanma ve hayatlarımıza arkadaş olarak devam etme kararı aldık. Birbirimizi bulduğumuz için inanılmaz derecede şanslı ve evli kaldığımız her bir yıl için minnettar hissetiyoruz. 25 yılın ardından ayrılacağımızı bilseydik bile yine de evlenirdik." ifadelerine yer verildi.

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Bezos çifti 1993'de evlenmiş ve 4 çoçuk sahibi olmuştu. Forbes dergisi, ekim ayında Jeff Bezos'un 160 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri sıralamasında 1. sırada yer aldığını duyurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Amazon Jeff Bezos MacKenzie Bezos

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