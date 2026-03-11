Dünyanın en zengin insanının evi sosyal medyada gündem oldu!

Maye Musk, Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda oğlunun evindeki yaşam koşullarını anlattı. Paylaşımında, “Buzdolabında yemek yok. Ben garajda uyudum” diyen Maye Musk, evdeki sadeliğe dikkat çekti.

“Duşta sadece bir havlu vardı, ben de onu Elon’a bıraktım. Bu benim için sorun değildi” ifadelerini kullanan 77 yaşındaki Maye Musk, oğlunu ziyaret ettiğinde garajda uyuduğunu ancak bundan rahatsızlık duymadığını söyledi.

Maye Musk’ın paylaşımında Elon Musk’ın evine ait bir görsel de yer aldı. Söz konusu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Elon Musk’ın evi, sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX’in Starbase roket fırlatma tesisine yakın Teksas’taki Boca Chica bölgesinde bulunuyor.

“ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ ALIŞKIN”

Maye Musk, oğlunun sade yaşam tarzına çocukluğundan beri alışkın olduğunu da ifade etti. Musk ailesinin geçmişte Güney Afrika’daki Kalahari Çölü’nde haftalarca kaldığını anlatan Maye Musk, o dönemlerde su olmadığı için uzun süre duş alamadıkları zamanlar yaşadıklarını söyledi.

Elon Musk daha önce 2022 yılında katıldığı bir podcast programında Boca Chica’daki evinin üç yatak odalı olduğunu ve yaklaşık 45 bin dolar değerinde olduğunu açıklamıştı.

Tesla, SpaceX ve X’in CEO’su olan Musk, sade yaşam tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü iş insanının zaman zaman ofislerinde yerde uyuduğu ve yoğun çalışma temposu nedeniyle geceleri çok geç saatlerde uyuduğu da biliniyor.