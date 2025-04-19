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Dünyanın en zengin şehri belli oldu! Hepsinin ortak bir özelliği var...

Dünyanın en zengin şehri açıklandı. Şehirde 66 milyarder, 384 bin 500 milyoner ve 818 senti-milyoner yaşıyor. Hepsinin de ortak noktası var.

Dünyanın en zengin şehri belli oldu! Hepsinin ortak bir özelliği var...
Jale Uslu

New York City dünyanın en zengin şehri unvanını bir kez daha kazandı. Henley & Partners'ın New World Wealth ile ortaklaşa hazırladığı son rapora göre, 2025'te 384.500 milyoner, en az 73,5 milyon £ (100 milyon $) değerinde 818 senti-milyoner ve 66 milyarderle yine başı çekiyor.

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%45'LİK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Şehir, yalnızca geçen yıl içinde milyoner nüfusunda %45'lik bir artış gördü ve bu da onu yalnızca en zengin değil, aynı zamanda yüksek net gelire sahip bireyler için en hızlı büyüyen merkezlerden biri haline getirdi.

New York'u, Kaliforniya'daki San Francisco Körfez Bölgesi ve Tokyo takip etti. Avrupa'da Londra 33 milyarder ve 215.700 milyonerle başı çekerken, onu 22 milyarder ve 160.100 milyonerin yaşadığı Paris takip ediyor. Londra'nın milyoner nüfusunda %12'lik bir düşüş görüldü.

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"İKAMET PROGRAMLARI UYGULANAN ÜLKELER"

Henley & Partners CEO'su Dr. Juerg Steffen şunları söyledi: "Bu kent merkezleri ortak bir DNA'ya sahip: sağlam yasal çerçeveler, gelişmiş finansal altyapı ve belki de en önemlisi, küresel yetenek ve sermayeyi memnuniyetle karşılayan yatırım göçü programları. En zengin 10 şehrin yedisi, yatırım yoluyla ikamet programlarının uygulandığı ülkelerde bulunuyor. Bu durum, bu zenginlik merkezlerine erişmek isteyen girişimciler ve yatırımcılar için doğrudan yollar yaratıyor."

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İşte dünyanın en zengin 10 şehri:

New York
Körfez Bölgesi
Tokyo
Singapur
Los Angeles
Londra
Paris
Hong Kong
Sidney
Chicago

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Anahtar Kelimeler:
milyoner zengin
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