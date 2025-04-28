İnsanlık tarihi boyunca yüzyıllardır kullanılan bir dil oyunu olarak bilmeceler, dil becerilerini ve düşünce yetisini test etmek amacıyla kullanılır. Bununla beraber eğlenceli zaman geçirmeye de olanak sağlar. Bilmeceler, kişiler arasında bilgi paylaşımı amacıyla da kullanılan bir araç olarak tarih boyunca etkili olmuş bir dil oyunudur. Bu kapsamda dünyanın en zor bilmeceleri ve soruları araştırılmaktadır.

Dünyanın en zor bilmecesi ve sorusu nedir?

Arkadaş veya aile ortamında zor sorular ve bilmeceler sorularak kişiler düşünmeye sevk edilebilir. Dünyanın en zor soruları her ne kadar kişiye göre değişen bir yapıda olsa da insanları düşünmeye itmektedir. Dünyanın en zor bilmeceleri ve soruları şu şekilde sıralanabilir:

1- 3 adam bir otele gider ve her biri 10 lira vererek toplam 30 lira ödeyerek oda tutarlar ve eşyalarını alıp odalarına çıkarlar. Fakat otel müdürü günün çarşamba olduğunu hatırlar ve özel bir fiyat uygular. Bellboyu çağırır fazladan kestiği 5 lirayı 3 adama vermelerini ister. Bellboy adamların odasına çıkar ve 5 lirayı geri verir. Bunun üzerine adamlar 2 lirayı bahşiş olarak bellboya verir, geri kalan 3 lirayı ise paylaşırlar. Bu durumda adamların otel için ödedikleri miktar 9 liradır. (öncesinde 10 lira vermişlerdi sonra da 1 lira geri paylaştılar). Sonuçta toplam ödedikleri miktar 3x9 = 27 liradır 2 lira da bellboya bahşiş vermişlerdi ve sonuçta harcadıkları toplam miktar= 27 + 2= 29 liradır. Fakat otele girerken verdikleri para 30 liraydı o halde 1 lira nereye gitti?

CEVAP: Yanlışlık hesapta yapılan yönlendirmeden kaynaklanıyor yani belboy’a verilen 2 lira aslında 27 liranın içindedir adamlarımız 3 lira daha alınca toplam 30 lira olmaktadır

2- 3 çocuğum var. Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşındadır. İkincisi benim yaşımın ikinci rakamı yaşındadır. Üçüncüsü bu iki rakamın toplamı yaşındadır. Hiçbirinin yaşı aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplamı 45 ise benim yaşım kaçtır?

CEVAP: 27

3- Üst katta sönük halde 3 lamba var ve alt katta 3 elektrik anahtarı var. Her bir anahtar bir lambayı açıp kapıyor. Şimdi siz bu anahtarları istediğiniz kadar açıp kapatabilirsiniz fakat üst kata yalnızca 1 kere çıkıp hangi lambanın yandığını kontrol edebilirsiniz. Bu durumda hangi anahtarın hangi lambayı açıp kapadığını nasıl bulursunuz?

CEVAP: 1. anahtarı yakarım ve 5 dakika beklerim sonra söndürürüm. 2. anahtarı yakıp üst kata çıkarım lambaları kontrol ederim. Sıcak olan lambanın 1. anahtarla, yanık olan lambanın 2. anahtarla, sönük olanın ise 3 .anahtarla açılıp kapandığını bulurum.

4- Saatte 2 kere ama saniyede 1 kere meydana gelen nedir?

CEVAP: A harfi

5- Bir tenis topunu olası en uzak noktaya fırlatıyoruz. Top, hiç kimse yakalamamasına ve hiçbir yere çarpmamasına rağmen bize geri dönüyor. Topa başka herhangi bir madde de iliştirilmediğine göre de bu nasıl olur?

CEVAP: Topu yukarı atıyordur.

6- Türkiye’de olan iki ilin harfleri aynıdır. Sizce hangileri?

CEVAP: Aksaray ve Sakarya

7- 72 : şi 45 : kş 34 : zt 23 : iç 77 : buraya hangi harfler gelmelidir?

4-Cevap: Şi 5

8- Topkapı'ya giderken yolda 7 adam ile tanıştım. Her bir adam 7 çanta taşıyordu. Her çantada da 7 kedi vardı. Her kedinin de 7 yavrusu vardı. Kedi yavruları, kediler, çantalar, adamlar toplam kaç kişi Topkapı'ya gidiyordur?

CEVAP: 1 kişi