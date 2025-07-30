Dünyanın gözü orada! Tsunamiyi canlı izlemek için milyonlar akın etti!

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. Birçok ülkeyi alarm durumuna geçiren deprem sonrası Pasifik Okyanusu'nda tsunami dalgaları oluştu.
Rusya'yı vuran 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından onlarca bölge için tsunami alarmı verildi. Tüm dünyada vatandaşlar sosyal medyada açılan canlı yayınlara kilitlendi. X üzerinden yayın yapan Fox News'un tsunami yayınını sabah saatlerinden itibariyla 3 milyona yakın kişi izliyor.
CNBC, Hawaii News Now gibi kanalların yanı sıra amatör yayıncılar da canlı yayınlarla tsunamiden etkilenmesi beklenen olası bölgeleri çekiyor.
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