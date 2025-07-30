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Dünyanın gözü orada! Tsunamiyi canlı izlemek için milyonlar akın etti!

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yakınlarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, kıyı şeridi sular altında kaldı. Tsunami dalgaları Japonya'nın kuzey kıyılarına ulaşırken, ABD'nin batı kıyısı için de tsunami uyarısı yapıldı. Milyonlarca insan ise tsunamiyi izlemek için canlı yayınlara akın etti.

Dünyanın gözü orada! Tsunamiyi canlı izlemek için milyonlar akın etti!

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. Birçok ülkeyi alarm durumuna geçiren deprem sonrası Pasifik Okyanusu'nda tsunami dalgaları oluştu.

Dünyanın gözü orada! Tsunamiyi canlı izlemek için milyonlar akın etti! 1

CANLI İZLİYORLAR

Rusya'yı vuran 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından onlarca bölge için tsunami alarmı verildi. Tüm dünyada vatandaşlar sosyal medyada açılan canlı yayınlara kilitlendi. X üzerinden yayın yapan Fox News'un tsunami yayınını sabah saatlerinden itibariyla 3 milyona yakın kişi izliyor.

Dünyanın gözü orada! Tsunamiyi canlı izlemek için milyonlar akın etti! 2

CNBC, Hawaii News Now gibi kanalların yanı sıra amatör yayıncılar da canlı yayınlarla tsunamiden etkilenmesi beklenen olası bölgeleri çekiyor.

Dünyanın gözü orada! Tsunamiyi canlı izlemek için milyonlar akın etti! 3

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Anahtar Kelimeler:
deprem Rusya tsunami Canlı yayın
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