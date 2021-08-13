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  4. Dünyanın her yerinde tüketiliyor! Poşet çayın icat edilme amacı tamamen farklıymış

Dünyanın her yerinde tüketiliyor! Poşet çayın icat edilme amacı tamamen farklıymış

13.08.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya tarihinin en sevilen içeceklerinden biri çaydır. Özellikle tiryakiler çay içmeden güne başlayamıyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca mutfağın vazgeçilmezlerinden olan çay her gün milyarlarca bardak içiliyor. Beş çaylarının en sevilen içeceği çayın nasıl üretildiğini hiç düşündünüz mü?

Dünyanın her yerinde tüketiliyor! Poşet çayın icat edilme amacı tamamen farklıymış

Çayın kökeni mitler ve öykülerle özdeşleştirilir. Çin İmpratorlarından Portekiz prenseslerine kadar çayın geçmişi uzanır. Aslında çayın ilk olarak Çin’den geldiğini söyleyebiliriz. Efsaneye göre, bir çay yaprağı İmprator Shen Nung için kaynatılan suyun içine düştü. Çayın ferahlatıcı tadı Nung’i büyüledi. Çayı keşfeden insan olduğunun farkında değildi. Avrupa ve Asya’ya ulaşan çay günümüze farklı formlarda geldi. Değişik aromalarla tadlandırılan çaylar daha pratik olabilmesi için poşetlere taşındı. Ancak poşet çayların icat edilmesinin amacı bu değildi. Sizler için poşet çayların icat edilme sürecini araştırdık.

CİMRİLİKTEN DOĞMUŞ

1904 yılında New York'ta bir çay ve kahve satıcısı olan Thomas Sullivan, çay ticareti yapmaya karar verdi. İşlerinin yoğun olmamasından şikayet eden Sullivan, tasarruf etmek ve çayını tanıtmak için alıcılara eşantiyon paketler hazırladı. Çayları şık ipek keseler içinde satmayı düşündü. Aslında Sullivan çayın poşetten çıkarılarak demleneceğini düşünmüştü. Ancak insanlar çayı bu keseyle birlikte demlemeye başlayınca satışlar tavan yaptı.

Sullivan’ın icadı Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir sükse yarattı. İpek poşetler yerini 1930’lu yıllarda kağıda bıraktı. Bu yanlış anlaşılma poşet çayın günümüzdeki kullanımına dönüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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