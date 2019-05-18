Dünyanın ilk 1TB’lık microSD kartı satışta

Hafıza kartı sektörünün önemli isimlerinden biri olan SanDisk geçtiğimiz gün dünyanın ilk 1TB microSD kart modelini satışa sundu. Amazon ve B&H üzerinden satışa sunulan kartın ABD fiyatı 450 dolar, İngiltere fiyatı 454 pound, Almanya fiyatı ise 523 euro olarak belirlendi.

4K video kaydı da gerçekleştirebilen 1TB microSD kart 90MB/sn okuma ve 60MB/sn yazma hızına sahip. Bu hızlar benim için yeterli değil derseniz 170MB/sn okuma ve 90MB/sn yazma hızına sahip Sandisk Extreme Pro kartının da yakın zamanda çıkış yapacağını belirtelim.

Elbette harici depolama teknolojisinin bu noktalara gelmiş olması gerçekten güzel bir durum. Fakat fiyatların çok yüksek olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Muhtemelen dışarıda 523 euro olan bir kart ülkemizde en az 4000TL’den satılacaktır. Bu zamanda microSD kart için de 4000TL gibi bir meblağ ödemek pek de mantıklı görünmüyor.

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