Dünyanın ilk İnsan Gübreleme Merkezi açılıyor!

Öldüğümüzde bize ne olacak? Bu soru, hayatın en esrarengiz ve en derin sorularından biridir. Kuşkusuz öbür dünya hakkında hiç kimsenin fikri yok ancak ABD’de bu konu üzerine garip bir merkezin açılış hazırlıkları başladı. ‘Ölüm sonrası merkezi’ de diyebileceğimiz Recompose, insan bedenlerine ölüm sonrası için yeni bir seçenek ortaya koyuyor: gübreleme.

2021 baharında Seattle’da açılması beklenen bu tesis, insan ölümü ritüellerini doğa ile yeniden bağlamak ve geleneksel mezar seçeneklerine daha sürdürülebilir bir alternatif sunmak üzere tasarlandı. Daha doğa dostu olduğu söylenen bu yöntem ile insan kalıntıları, yaklaşık 30 gün içinde toprağa dönüştürecek ve bedenler, ölümden sonra yeni yaşamı beslemeye yardımcı olacak. Böylece bir tür “doğal organik azaltma” hizmeti sunulacak.

İNSAN GÜBRELEME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

2016 yılında bir fikir olarak ortaya çıkan Recompose, gübreleme neticesinde elde edilen toprağı isteğe bağlı olarak vefat edenin yakınlarına verebiliyor ve bu toprakta bitki yetiştirilebiliyor. İnsan bedeninin yeniden kullanım amacıyla gübrelenmesi, gömme ya da yakma işlemlerine göre daha doğal, güvenli ve sürdürülebilir bir seçenek sunuyor. İşlemin ayrıca karbon emisyonu ve arazi kullanımından da büyük tasarruf sağladığı belirtiliyor.