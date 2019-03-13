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Dünyanın ilk robot din adamı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Japonya'nın Kyoto kentindeki Kodaiji Tapınağı'nı ziyaret edenler loş bir salonda oturup Buda'nın öğretilerini dinliyor. Vaaz, Minder isimli bir robot tarafından veriliyor.

Katılımcılarla el hareketleri ve mimikler ile temas kuran Minder'in konuşması İngilizce ve Çince olarak da duvara yansıtılıyor.

Minder, bundan 2,5 yıl önce Kodaiji Tapınağı ile Osaka Üniversitesi'nden robotlar alanında dünyaca ünlü profesör Hiroshi Ishiguro ve ekibi arasındaki işbirliğinden dünyaya geldi.

İlk bakışta tuhaf gibi görünse de katılımcılar, Minder'in verdiği 25 dakikalık vaazı dinledikten sonra önyargılarının yıkıldığını dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
japonya kyoto Kodalji Tapınak minder buda

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