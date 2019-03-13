Dünyanın ilk robot din adamı!

Katılımcılarla el hareketleri ve mimikler ile temas kuran Minder'in konuşması İngilizce ve Çince olarak da duvara yansıtılıyor.

Minder, bundan 2,5 yıl önce Kodaiji Tapınağı ile Osaka Üniversitesi'nden robotlar alanında dünyaca ünlü profesör Hiroshi Ishiguro ve ekibi arasındaki işbirliğinden dünyaya geldi.

İlk bakışta tuhaf gibi görünse de katılımcılar, Minder'in verdiği 25 dakikalık vaazı dinledikten sonra önyargılarının yıkıldığını dile getiriyor.

