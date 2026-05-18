Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın konuştuğu proje! Dev bloklar suya indirildi; Denizden içme suyu üretecekler

Avustralya, kuraklık ve su krizine karşı tarihi bir projeyi hayata geçirdi. Okyanus tabanına yerleştirilen dev sistemlerle her gün 30 milyon litre içme suyu üretilecek.

İklim krizinin etkileriyle mücadele eden Avustralya’da deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek dev proje resmen başladı. Okyanusun derinliklerine indirilen özel beton bloklarla kurulacak sistemin, milyonlarca litre temiz su üreterek gelecekteki kuraklık riskine karşı bölgeye güvence sağlaması hedefleniyor. Proje, New South Wales eyaletinde başlatıldı.

Avustralya, küresel iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık tehdidine karşı okyanus suyunu devreye sokuyor.

Ülkenin New South Wales eyaletindeki Belmont kıyılarında, deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürecek dev bir tesisin inşasına başlandı. Projenin en kritik aşaması olarak, sahilden 800 metre uzaklıkta ve okyanusun derinliklerinde dev beton yapıların montajı gerçekleştiriliyor. Büyük vinç gemileriyle deniz tabanına titizlikle yerleştirilen bu silindir üniteler, dalgalardan ve sert hava koşullarından etkilenmeden okyanus suyunu çekebilecek bir teknolojiye sahip. Küresel su krizine karşı örnek gösterilen bu yatırımın, bölgenin gelecekteki su güvenliğini garanti altına alması bekleniyor.

Dünyanın konuştuğu proje! Dev bloklar suya indirildi; Denizden içme suyu üretecekler 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,39

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

65.450 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Fotoğraf: Hunter Water

"Belmont Desalination Plant" adıyla yükselen arıtma tesisinin 2028 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

Proje tamamlandığında, tesisin okyanustan çektiği suları yer altı tünelleri vasıtasıyla karaya ulaştıracağı ve burada her gün yaklaşık 30 milyon litre içme suyu üreteceği belirtiliyor. Uzmanlar, üretilecek bu miktarın özellikle yağışların azaldığı kurak dönemlerde bölge halkının su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağını vurguluyor. Yetkililer ise bu sistemi, gelecekte yaşanabilecek uzun süreli su kıtlıklarına karşı hayati bir 'yedek su deposu' olarak konumlandırıyor.

Projenin mühendislik boyutunda ise çevre hassasiyeti ön plana çıkıyor. Kıyı şeridinin doğal yapısını ve estetik görünümünü bozmamak adına, su taşıma hatlarının neredeyse tamamı yerin altından geçecek şekilde tasarlandı. Güçlü akıntılara ve zorlu deniz şartlarına dayanıklı olarak üretilen bu su alma sistemi, çevreye minimum etkiyle çalışacak. Son yıllarda ciddi sıcak hava dalgaları ve azalan yağışlarla mücadele eden Avustralya, bu ve benzeri büyük altyapı projeleriyle gelecekteki olası su krizlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya bunu konuşuyor: Olay UFO iddiası! “En az 4 farklı tür var”Dünya bunu konuşuyor: Olay UFO iddiası! “En az 4 farklı tür var”
Türkiye'nin en uzun nehrini besliyordu: Dolup taşmadı, coştu!Türkiye'nin en uzun nehrini besliyordu: Dolup taşmadı, coştu!

Anahtar Kelimeler:
Avustralya kuraklık su arıtma cihazı deniz suyu içme suyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık film sahnesi yeniden canlandırıldı

Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık film sahnesi yeniden canlandırıldı

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.