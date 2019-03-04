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Dünyanın merakla beklediği oyun Anthem nasıl olmuş?

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 04.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Dragon Age, Mass Effect ve Baldur’s Gate gibi yapımlara hayat veren BioWare, bu sefer bizi ilginç bir evrene çağırıyor: Anthem. Yayıncılığını EA’in üstlendiği aksiyon RPG oyunu Anthem, çokça eleştiriye maruz kaldı. Anthem, uzun süredir beklenen oyunlardan biri. Açık dünya elementlerine sahip ve exo-zırh kullanma keyfini üst boyutlara taşıyor. Peki oyun, tam olarak beklentileri karşılayabildi mi? Yoksa tarihin tozlu sayfalarında kaybolmaya mı mahkum? İşte karşınızda Anthem incelemesi.

Dünyanın merakla beklediği oyun Anthem nasıl olmuş?

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Anahtar Kelimeler:
Anthem Dragon Age

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