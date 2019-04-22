Dünyanın plastik kirliliğinden kurtulmak için bulduğu umut verici 20 keşif

Artık biliyoruz: Plastik kirliliği çevre ve diğer canlılar için ciddi bir tehdit unsuru olmaya başladı ve tehdit ediyor bile... Dünya üzerinde bir dakika içinde satılan plastik şişe sayısı 1 milyon ve maalesef bunların yarısından azı ancak geri dönüştürülebiliyor. Yani her dakika 500 bin yeni plastik şişe atık olarak bir yerlere atılıyor. Sevindirici olan şu ki insanlar artık plastik tehlikesinin farkına varmaya başladı. Elbette ki bu yeterli değil.

İşte tam da bu konuya parmak basan Brightside sitesi dünyada plastik konusunda önlem alan, farkındalığı artırıp insanlara ilham veren ülkeleri ve geliştirdikleri yöntemleri derledi...

1. Tayvan’da bir süpermarket meyve-sebze reyonundaki ürünleri plastik yerine muz yapraklarıyla paketliyor.

2. Plastik pipet yerine kullanılabilecek birçok alternatif var, mesela buradaki pipetler çimenlerden yapılmış.

3. Bu pipet ise daha da farklı, makarnadan imal edilmiş.

4. Bazı yerlerde ise tekrar tekrar kullanılabilen metal pipetler satılıyor, temizleme kitiyle birlikte.

5. Bu ambalaj ise deniz yosunundan üretiliyor, içindeki ürünle aynı süre sonunda doğada çözünerek yok oluyor.

6. Çevre dostu, plastik yerine bambudan üretilen diş fırçaları.

7. Plastik mutfak süngerleri yerine lif kabağı kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

8. Slovenya’da açılan bu mağazada plastik hiçbir şey yok, plastiksiz mağaza fikri gelecek için umut veriyor.

9. Dökülmüş yapraklardan konfeti üretmek, son derece doğal ve çevreci.

10. Bu gördükleriniz peynir değil, bunlar katı şampuanlar. Bu sayede plastik şampuan kutuları tarihe karışabilir.

11. Plastik gibi görünüyor olsa da bu bardaklar bitkisel nişastadan üretiliyor ve doğada %100 çözünüyor.

12. Bazı hava yolu şirketleri servislerinde plastik kullanmamaya başladı, Hi Fly bunlardan biri.

13. Palmiye ağaçlarının kurumuş yapraklarından üretilen tabaklar ve kaseler.

14. Bu kutu balmumu ile kaplanmış karamelize şekerden üretiliyor. Açmak için tıpkı yumurta gibi kırıyorsunuz ve su ile temas ettiğinde tamamen eriyor.

15. Bu gördüğünüz kulak çubukları ve diş ipleri tamamen geri dönüştürülebilir ve doğada çözünebilir malzemelerden üretiliyor.

16. Bu sıvı deterjanın ambalajı plastik değil, geri dönüştürülmüş kağıttan üretiliyor.

17. Bu ayakkabılar 748 gün sonunda doğada tamamen çözünen biyomalzemelerden üretiliyor.

18. Plastik ilaç kutusu yerine origami ile kendisine kağıttan ilaç kutusu yapan bu arkadaş kişisel çabaların önemini gösteriyor.

19. Avokado çekirdeklerinden imal edilmiş, 240 gün içinde tamamen çözünen çatal, bıçak, kaşık ve pipetler.

20. Guatemala’da suya atılan plastik atıkların denize ulaşmasını önlemek için yine plastik şişelerin geri dönüşümüyle yapılmış bir bariyer.

