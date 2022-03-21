Dünyanın seyrini değiştirecek komplo teorisi! 'Putin'i zehirleyip yerine eski ajanı getirecekler'

Rus toplumunun üst kesimlerinde yer alan birçok ailenin Putin'i görevden almak için planlar yaptığı iddia edildi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Putin'den sonraki dönemde düşünülen isim ise eski bir KGB ajanı olan Alexander Bortnikov! İşte son dakika haberinin detayları...

MYNET - DIŞ HABER

RUSLAR PUTİN'İ DEVİRMENİN PLANLARINI YAPIYOR! KOMPLO...

Mirror, haberini Ukrayna istihbarat servisine dayandırırken Putin için komplo teorileri olduğunu belirtti. Buna göre Rus oligarklar Putin'den kurtulmak için zehirleme yoluna gidebilir.

PUTİN'E BÜYÜK DARBE! EN YAKININI DÜŞÜNÜYORLAR

İngiliz medyasına göre Putin'in yerine eski bir ajan olan Alexander Bortnikov'un seçilmesinin nedeni Rusya'nın Batı ile tekrar ekonomik bağları kurmak istemesi. 70 yaşındaki Alexander Bortnikov uzun zamandır Putin'in en yakın yardımcılarından biri.

KGB AJANI OLARAK YETİŞTİ

Alexander Bortnikov da tıpkı Putin gibi kariyerinin ilk yıllarını Doğu Almanya'da bir KGB ajanı olarak geçirdi. Alexander Litvinenko'nun zehirlenmesinde de Bortnikov'un parmağının olduğu iddia edilmişti.

OĞLU DA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Bortnikov'un oğlu Denis de Batı tarafından uluslararası yaptırım listesine alındı. Denis Bortnikov, devlet tarafından işletilen VTB'nin yönetim kurulunda yer alıyor.

