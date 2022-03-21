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Dünyanın seyrini değiştirecek komplo teorisi! 'Putin'i zehirleyip yerine eski ajanı getirecekler'

21.03.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Vladimir Putin çok tartışılacak bir kararla Ukrayna'yı işgal etti. İşgalin neredeyse birinci ayına yaklaşılırken Ukrayna ordusu halkıyla birlikte başkent Kiev'i savunmaya devam ediyor. Rus ekonomisi peş peşe gelen ambargolarla büyük darbe yedi. Rus zengin iş adamlarının Putin'i devirmek için plan yaptıkları iddia edildi. İşte Putin'in yerine düşünülen o isim...

Dünyanın seyrini değiştirecek komplo teorisi! 'Putin'i zehirleyip yerine eski ajanı getirecekler'

Rus toplumunun üst kesimlerinde yer alan birçok ailenin Putin'i görevden almak için planlar yaptığı iddia edildi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Putin'den sonraki dönemde düşünülen isim ise eski bir KGB ajanı olan Alexander Bortnikov! İşte son dakika haberinin detayları...

MYNET - DIŞ HABER

RUSLAR PUTİN'İ DEVİRMENİN PLANLARINI YAPIYOR! KOMPLO...

Mirror, haberini Ukrayna istihbarat servisine dayandırırken Putin için komplo teorileri olduğunu belirtti. Buna göre Rus oligarklar Putin'den kurtulmak için zehirleme yoluna gidebilir.

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PUTİN'E BÜYÜK DARBE! EN YAKININI DÜŞÜNÜYORLAR

İngiliz medyasına göre Putin'in yerine eski bir ajan olan Alexander Bortnikov'un seçilmesinin nedeni Rusya'nın Batı ile tekrar ekonomik bağları kurmak istemesi. 70 yaşındaki Alexander Bortnikov uzun zamandır Putin'in en yakın yardımcılarından biri.

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KGB AJANI OLARAK YETİŞTİ

Alexander Bortnikov da tıpkı Putin gibi kariyerinin ilk yıllarını Doğu Almanya'da bir KGB ajanı olarak geçirdi. Alexander Litvinenko'nun zehirlenmesinde de Bortnikov'un parmağının olduğu iddia edilmişti.

Batılı istihbaratçıların peşinde olduğu soru: Putin'in aklından neler geçiyor?

OĞLU DA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Bortnikov'un oğlu Denis de Batı tarafından uluslararası yaptırım listesine alındı. Denis Bortnikov, devlet tarafından işletilen VTB'nin yönetim kurulunda yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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