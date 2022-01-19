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Dünyanın yaşlı erkeği hayatını kaybetti! Yeni yaşına günler kala vefat etti

19.01.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yaşlı erkeği, İspanyol Saturnino de la Fuente Garcia, 112 yaşında yaşama veda etti.

Dünyanın yaşlı erkeği hayatını kaybetti! Yeni yaşına günler kala vefat etti

Garcia'nın gençliğinde kısa boyu nedeniyle İspanya İç Savaşı'na asker olarak çağrılmadığı bildirildi.Dünyanın en yaşlı erkeği İspanyol Saturnino de la Fuente Garcia'nın 112 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık dört aydır dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği unvanını taşıyan Garcia'nın, 113. yaş gününe 24 gün kala hayata veda ettiği duyuruldu.

7 ÇOCUĞUNU, 14 TORUNUNU VE 22 TORUNUN ÇOCUĞUNU GÖRDÜ

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11 Şubat 1909 tarihinde İspanya'nın Leon vilayetinde yer alan Puente Castro kasabasında dünyaya gelen Saturnino de la Fuente Garcia, 1,50 m. boyu nedeniyle 1936 yılında başlayan İspanya İç Savaşı'nda askere alınmamış ve on yıllar boyunca ayakkabı dükkanı işletmişti. Garcia'nın yedi çocuğu, 14 torunu ve 22 tane de torununun çocuğu bulunuyor.

Guinness Dünya Rekorları verilerine göre dünyada bugüne dek kayıtlara geçen en uzun ömürlü kişi 1997 yılında 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız Jeanne Louise Calment oldu.

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İspanya
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