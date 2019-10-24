Mynet Trend

Dünyayı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme: Kimlikleri belli oldu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 24.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın arkasında ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı oldukları iddia edildi.

Dünyayı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme: Kimlikleri belli oldu

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın arkasında ölü bulunan 39 kişinin, Çin vatandaşı olduğu öne sürüldü.

Ülkenin güney doğusundaki Essex'te Waterglade sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde dün ölü bulunan 39 kişiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İngiliz basını, polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, kurbanların Çin vatandaşı olduğunu iddia etti.

Düzensiz göçmen olduğu düşünülen 39 kişinin soğutuculu konteynere nerede, ne zaman ve nasıl girdiği ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Kurbanların, sıcaklığın eksi 25 dereceye kadar düştüğü konteynerde donarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

BELÇİKA VE BULGARİSTAN BAĞLANTISI

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge limanına salı günü yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet limanına varan konteynerin, burada Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alındığı ve bulunduğu sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, tırın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu doğruladı.

Tırın Bulgaristan'dan 2017'de çıktığı ve bir daha dönmediği de kaydedildi.

KUZEY İRLANDA'DA İKİ ADRESE BASKIN

İngiliz polisi olayla ilgili Kuzey İrlanda'da iki adrese baskın düzenlendiğini belirterek daha fazla ayrıntı vermedi.

Polis, dün tırın Kuzey İrlandalı sürücüsü Mo Robinson'ı (25) gözaltına almıştı.

Robinson'ın tırıyla, Kuzey İrlanda'dan İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'e gittiği ve oradan da feribotla Galler'in Holyhead limanına geçtiği tahmin ediliyor.

İngiliz polisi dün sabahın erken saatlerinde aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Konteyner dün akşam saatlerinde detaylı inceleme ve kurbanların kimlik tespit çalışmaları için farklı bir yere taşınmıştı.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu.

KAYNAK: AA

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Çılgın YouTuber, takipçilerine bir bavul para dağıtacak!Çılgın YouTuber, takipçilerine bir bavul para dağıtacak!
Sirkteki ayı dehşet saçtı!Sirkteki ayı dehşet saçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya kimlik FLAŞ GELİŞME essex çin 39 CESET ingiltere

En Çok Okunan Trend Haberler

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

Özel fotoğrafları aileden tepki! 'Dudaktan öperken bile...'

Özel fotoğrafları aileden tepki! 'Dudaktan öperken bile...'

Dikkat çeken anket! Türkiye'in yüzde 81'i 'mutlaka' dedi

Dikkat çeken anket! Türkiye'in yüzde 81'i 'mutlaka' dedi

Sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması 'pes' dedirtti

Sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç anlar! Savaş uçağı görevlileri savurdu

İlginç anlar! Savaş uçağı görevlileri savurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'ın avukatı: 'Başkan birini vursa bile yargılanamaz'

Trump'ın avukatı: 'Başkan birini vursa bile yargılanamaz'

Tel Aviv'den Riyad'a giden 'gizemli uçak' tartışma yarattı

Tel Aviv'den Riyad'a giden 'gizemli uçak' tartışma yarattı

Evo Morales: Bolivya darbe tehdidi altında

Evo Morales: Bolivya darbe tehdidi altında

Şili'de protestocular marketi yağmaladı

Şili'de protestocular marketi yağmaladı

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

Beyaz Saray'da o iki gazeteye artık 'yer yok'

Beyaz Saray'da o iki gazeteye artık 'yer yok'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.