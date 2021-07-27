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Dünyayı dolaşmak için erkek kılığına giren ilk kadın kaşif: Jeanne Baret

27.07.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanını dolaşmak için erkek kılığına girmek zorunda kalan Jeanne Baret’in hikayesi acıklı detaylarıyla ve ilk olmasıyla tarihe altın harflerle kazındı. Onun bitkilere olan tutkusu, dünyanın ilk kadın kaşifi olmasının yolunu açtı.

Dünyayı dolaşmak için erkek kılığına giren ilk kadın kaşif: Jeanne Baret

Jeanne Baret, unvanın aksine dünyanın çevresini dolaşan ilk kadın olmak için yola çıkmadı. 1766 yılında aslında bir bitkiyi aramak için yollara düştü. Jeanne Baret’in erkek arkadaşı, Louis Antoine de Bougainville’in 1766’da botanikçiler için düzenlediği dünya turuna çıkmak için kayıt yaptırdı. Sevgilisini yalnız bırakmak istemediğinden, onun erkek kılığına girip asistanı olarak onunla birlikte yolculuğa çıkması için ikna etti.

KENDİ ADINI TAŞIYAN BİTKİ

Baret ve erkek arkadaşı yolculukları sırasında sayısı bitkiyi keşfetti. Bu yolculuk ona dünyayı dolaşan ilk kadın unvanını da getirdi. Etoile'nin komutanının adını taşıyan begonvil bitkisini keşfettiğini söylüyor. Ancak Baret'in adını taşıyan bitki, o zamandan beri adını değiştirdi.

KADIN OLDUĞU ANLAŞILDI

Keşif ekibi, uzun zaman sonra Baret’in bir kadın olduğunu fark etti. Aslında bu yolculuğun sonu anlamına geliyordu. Baret’in hayatına dair anlatılan hikayelerde Tahiti’li yerlilerin onun kadın olduğunu fark edip mürettebata bildirdiği söylendi. Mürettebattaki üç erkek Baret’in kadın olduğunu fark etmiş, ona şiddet uygulamış hatta tecavüz etmişlerdi. Yasalara göre bu erkeklerin yargılanması gerekirken ekip, olayı örtbas etti. Baret ise yaralanmış vücudu ve karnındaki bebekle bırakıldı.

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