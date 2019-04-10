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Durdurulamıyor! Trump gözünü bu kez dünyaca ünlü festivale dikti!

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

ABD'de Meksika sınırına duvar örme isteği krize neden olan Başkan Donald Trump, gözüne dünyaca ünlü festival Burning Man'i kestirdi. Trump, Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarın bir benzerini festivalin düzenlendiği alana inşa etmek isterken, organizatörler, festivalin ruhuna aykırı olduğunu söyleyerek karara karşı çıktı.

Durdurulamıyor! Trump gözünü bu kez dünyaca ünlü festivale dikti!

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırından sonra bu kez de dünyaca ünlü Burning Man festivalinin düzenlendiği Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü’ndeki alana yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda kalın bir duvar inşa etmek istiyor. Nevada Arazi Yönetimi Bürosu (BLM), festivalin organizatörlerine resmi bir yazı göndererek alanı beton bariyerle çevirmeleri ve özel güvenlik gücü kiralamaları tavsiyesinde bulundu.

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‘FESTİVAL RUHUNA AYKIRI’

Festival organizatörleri ise karara sert tepki gösterdi. Organizatörler, taleplerin festivalin ruhuna tamamen aykırı olduğunu savundu.

Organizatörler tarafından kaleme alınan mektupta, “Teklifin uygulanması durumunda festivali öldürmese de dokusuna büyük zararı olacaktır” denildi.

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Mektupta maliyetlere de değinen organizatörler, bu durumun her yıl için 20 milyon dolarlık ek bir harcama gerektireceğini bunun da fiyatlarda 286 ile 400 dolar arasında bir artışa yol açacağı belirtildi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda da duvarın herhangi bir işe yaramayacağı savunuldu. Festivale zorla giriş yapmak isteyen araç olduğuna dair bugüne kadar herhangi bir girişim olmazken, olsa bile duvarın festivale zorla sızmayı engellemeyeceği öne sürüldü.

Ancak Trump’ın duvar konusunda kararlı olduğu ve bu kuralların kabul edilmemesi durumunda festivali iptal ettirebileceği belirtildi.

Burning Man Festivali, Black Rock Çölü’nde her yıl ağustos ve eylül döneminde düzenleniyor.

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