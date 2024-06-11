Dursun Özbek, Galatasaray'ın transfer yapacağı mevkileri açık açık söyledi! ''Sağ bek, orta saha ve...''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in o açıklamaları...

''DAHA ERKEN ŞAMPİYON OLABİLİRDİK''

"Çok zorlu bir sezon geçti. Daha keyifli olabilirdi. Yarış iki takım arasında geçti. Küme düşme potası çok daha keyifliydi. Heyecan sın dakikaya kadar sürdü. Bu kadar büyük puan farkı olması bence iyi değildi. İnşallah önümüzdeki sene daha çok kulübün katıldığı bir yarış olur. Biz zaten 24. şampiyonluğa kenetlenmiştik. Geçen sene bir takım vardı ve ona bir takviye yapıp şampiyonluğa ulaştık. Daha erken de şampiyon olabilirdi. Ama bazı parametreleri burada açıklamaya gerek yok. Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon bir tık daha yukarı çekeceğiz."

TRANSFERLERİ AÇIKLADI

"Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmaya bilir."

"TEKLİF GELİRSE BAKARIZ"

Barış Alper Yılmaz'ı, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri satmayacağız diyorsunuz, iyi bir teklif gelirse de satılmayacaklar mı?"

Dursun Özbek: "Satmıyoruz zorla mı? Sacha Boey gibi yüksek bir teklif gelirse bakarız."

MESELA NİYE JOSE MOURINHO GELDİ?

"Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Galatasaray aşığı bir arkadaş. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Rakip takımlarda da kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör. Bizim Galatasaray'a getirdiğimiz bu aşı her yönüyle tutmuştur. Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho geldi? 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar."

"BAŞKAN PARA HARCAMAK İSTEMİYOR DEDİLER AMA O DOĞRU DEĞİLDİ"

"Ara transfer döneminde Okan Buruk'a 'Öyle bir transfer politikası yap ki kadroyu 2024-25 yılına göre hazırla' dedim. Ara transfer dönemlerinde çok başarı alınamıyor. Onu farklı değerlendirdiler. Başkan para harcamak istemiyor dediler ama o doğru değildi. Aldığımız sol bek gelecek sezon için yapılan bir transferdi."

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLMALIYIZ''

"Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü oynamadık. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacağız. bu sezonki format biraz daha değişik olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım. Onun için çalışmalarımızı yapıyoruz. İç saha maçlarımız çok talep görüyor. Stadın kapasitesini artırma düşüncesi hakim. Eğer Galatasaray Stadı 70 bin kişilik planlansaydı taraftarlar doldururdu."

''DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM''

"Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Seçime girmedi, sportif AŞ. atamayla oluyor. Biz daha önce de çalışıyorduk. Ben başkanken 2016'da forma sponsorumuzdu. Galatasaray'la ilgisi Mustafa Cengiz döneminde de devam etti. Biz 2022'de seçilince tekrar çağırdım. Başarılı bir dönem geçirdik. İşi delege ettikten sonra o kişinin işine müdahale etmemize gerek yok. Galatasaray bir başkanlık sistemi. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün sonunda hesap başkana sorulur. Bu manada biz de Erden Timur'un başarılı olması için elimizden geleni yaptık. Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim. Bana işleriyle ilgili, ailevi bazı problemleri olduğu noktasında devam etmek istemediğini söyledi. Bu gönüllü yapılan bir iş. Saygı duydum. Bu dönemde bizimle olmayacak."

''GALATASARAY'A KÜSMEK YANLIŞ''

"Galatasaray'ın futbol aklı kim olacak? sorusuyla çok karşılaşıyorum. Erden Timur ile faaliyet unsurumuz farklıydı. Daha sonra futbolla ilgilenmesini rica ettim ve kabul etti. Bu sene ise olmayacağını söyledi. Buna alışmak lazım. Galatasaray başka kulüplere benzemiyor. Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor. Galatasaray bu şekilde büyümüş. Benim daha önceki dönemlerimi hatırlayın. Her türlü ağır eleştiriye maruz kaldık. Bu eleştirilerden dolayı Galatasaray'a küsmek son derece yanlış. Erden genç bir ve hassas bir kardeşim. O bu eleştirilerden rahatsız oldu. Ama eğer Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız bu eleştirilere tahammüllü olmanız lazım."





