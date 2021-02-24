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'Duru Olmak' belgeselinde 'düeti beğenmedi' tartışması: Ali Kocatepe ve Nükhet Duru arasında neler yaşandı?

24.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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'Duru Olmak' belgeselinde 'düeti beğenmedi' tartışması: Ali Kocatepe ve Nükhet Duru arasında neler yaşandı?

Ünlü pop sanatçısı Nükhet Duru’nun hayatının ve son albümü olarak hazırladığı 'Hikayesi Var'ın yayına hazırlık süreci, “Duru Olmak” ismiyle belgeselleştirilerek geçtiğimiz hafta Netflix'te seyirciyle buluştu. Albümde yer alan Ali Kocatepe'ye ait iki düetin belgeselde yayımlanmaması dikkat çekti.

Farklı tarzı ve yorumlarıyla yıllardır gönüllere taht kuran, ünlü sanatçı Nükhet Duru’nun geçen yıl yayınladığı son albümü “Hikayesi Var”ın hazırlanma sürecinde yaşananlar "Duru Olmak" belgeseli ile Netflix'te seyirciyle geçen hafta buluştu. Nükhet Duru’nun hayatının son albümü olarak nitelendirdiği bu albümün kayıt süreci ile birlikte, sanatçının hayatıyla ilgili anılarına da yer aldığı "Duru Olmak" belgeseli, izlenme rekorları kırınca tartışmaları da beraberinde getirdi. Belgeselde Teoman ve Kenan Doğulu'nun Nükhet Duru ile yaptığı düetler yer almazken, sanatçıların Duru hakkında yaptığı yorumlara yer verildi. Düetlerin neden belgeselde yer almadığı sorusu ise gündem oldu.

nükhet duru nostalji

"ALİ KOCATEPE BEĞENMEDİ" İDDİASI

Nükhet Duru'nun unutulmayan şarkılarını derlediği ve birçok sanatçıyla düet yaptığı "Hikayesi Var" albümünde yer alan; “Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” şarkılarının düetlerini Ali Kocatepe'nin beğenmediği için izin vermediği iddia edildi. Belgeselde Kocatepe'ye ait “Ben Sana Vurgunum” şarkısı yayınlanırken “Bu şarkının bestecisinin kayıtlar sona erdikten sonra iznini geri çekmesi sonucu, bu sahnede ses kullanılamamaktadır” notu yer aldı. İddiaya göre Kocatepe, Kenan Doğulu ve Teoman'ın performansını beğenmediği için bu şarkılar albüme eklenmedi.

ali_kocatepe

NÜKHET DURU'NUN TEOMAN SORUSUNA YANITI

Konuyla ilgili ilk kez Ayşe Arman'a konuşan Duru, "Teoman’la da mı bir sorun yaşandı? Seninle düet yapanlar arasında Teoman yoktu…" sorusuna şu cevabı verdi;

"Yok, yok! Asla sorunumuz olmaz Teoman’la. Canımdır o benim. Onunla düet yaptığımız şarkı, “Ben Sana Vurgunum”du, çok da güzel olmuştu. İnan yüreğimi yakıyor hala, o halini sizle paylaşamamış olmak. Teoman da çok üzüldü çünkü inanılmaz bir emek verdi şarkıya. Kenan Doğulu da “Melankoli”yi söylemişti, onu da koyamadık albüme sonra girip “Seninle”yi söyledik beraber. Ha keza Ceylan Ertem’le de önce “Benimsin Diyemediğim”i söylemiştik, o da değişti aynı nedenle. Teoman’la yeni bir şarkı seçip tekrar kayda girecek vakit artık kalmadı, bu nedenle yapamadık… Filmde ise susturulan sahneyi, onun o muazzam emeğini göstermek için koymak zorundaydık." dedi.

Teoman

NÜKHET DURU'NUN ALİ KOCATEPE İLE ARASINDA NE VAR?

Nükhet Duru'nun belgesel hakkında yaptığı açıklamalar yetersiz kalmış olacak ki, Armağan Çağlayan YouTube kanalına konuk ettiği Duru'ya, "Ali Kocatepe ile aranız bozuk mu" sorusunu sordu. Sanatçı, “Kırgınım. O da bana kırgınmış. Bozulduğumu söyleme huyum yok. Uzaklaşıyorum. Ve sonunda vefasız Nükhet oluyor.” sözleriyle kırgınlığını ifade etti.

duru olmak

ALİ KOCATEPE'DEN NÜKHET DURU'YANIT GELDİ

Nükhet Duru’nun belgeselde yer alan, “Ama hani bazı gönül kırıklıkları vardır ki, tamir olmaz” sözlerini, kendisini kastederek söylediğini iddia eden Ali Kocatepe şu yanıtı verdi; “Önce Nükhet Hanım istediği şarkıyı kendi malı gibi görüp izin almadan kullanamayacağını öğrenmeli. Benim kararım onun saygısızlığına karşıdır. Gönlüm onun için kırıktır.”


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