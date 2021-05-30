Durul Bazan kimdir, kaç yaşında? Durul Bazan nereli ve sevgilisi kim? Gülsim Ali İlhan ile aşk mı yaşıyor?

Çarli İş Başında isimli dizi ile televizyon dünyasına adım atmış olan oyuncu Durul Bazan kimdir sorusu merak ediliyor. Gönül Dağı dizisinin yıldızı Gülsim Ali İlhan ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Durul Bazan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Durul Bazan kimdir, kaç yaşında?

DURUL BAZAN KİMDİR?

48 yaşında olan ve 20 Eylül 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Durul Bazan, 2000 senesinde Çarli İş Başında isimli dizide Tarkan rolünü canlandırarak televizyona ilk adımını atmıştır. 2001 senesinde Aşkım Aşkım isimli dizide Necati karakterini canlandırarak daha da tanınmıştır. 2002 senesinde Papatya ile Karabiber isimli sinema filminde Ömer karakterine hayat vermiştir. Yine 2002 senesinde Martılar Açken isimli dizide konuk oyuncu olarak yer almış ve 2002 senesi içerisinde Lahmacun ve Pizza isimli tv dizisinde Şemistan karakterini canlandırmıştır. Aynı sene Yıldızların Altında isimli dizide Hayati karakterine hayat vermiştir.

2003 senesinde Hayat Bilgisi isimli dizide Ramadan karakteri ile diziye katılmıştır. Ardından Yuvam Yıkılmasın isimli dizide Alpaslan rolünü oynamıştır. 2004 senesinde ise Canım Benim isimli dizide Ali karakterini canlandırmıştır. 2005 senesinde Türk yapımı Tombala filminde Şakir karakterini canlandırmıştır. Bu film oyunculuk kariyerindeki ikinci sinema filmi olma özelliğine sahiptir. 2005 senesi içerisinde Sensiz Olmuyor dizisinde Mino rolünde oynamıştır. 2006 senesinde, Türk yapımı Maskeli Beşler: Irak filminde Davi, Emret Komutanım: Şah Mat filminde Yusuf rolüyle izleyici ile buluşan oyuncu, 2007 senesinde Son Ders: Aşk ve Üniversite filminde Cem rolünü oynamıştır. 2009 senesinde Türkler Çıldırmış Olmalı filminde Korsan Ercüment karakterine hayat vermiştir. Bunun haricinde pek kaç sinema filminde daha rol alan oyuncu 2011 senesinde TRT 1 kanalında yayınlanan Avrupa Avrupa isimli dizide Tekin karakterini oynamıştır. Başarılı oyuncu 2014 yazında ise Fox TV'de başlayan Kocamın Ailesi'dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır.

GÜLSİM ALİ İLHAN İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Başarılı ismin Gönül Dağı dizisi yıldızı Gülsim Ali İlhan ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Çiftin beraber çekildikleri bir pozun da ortaya çıkması iddiaları daha da güçlendirdi. Ancak ikiliden iddialar hakkında henüz bir açıklama gelmiş değil.

