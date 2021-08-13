"Durum ciddi" diyen Haluk Levent Bozkurt ve diğer bölgeler için bağış toplamaya başladı

Sinop'ta sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı. İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Felaketi yaşayan kentlerde can kayıpları da meydana geldi.

Yangın felaketi yaşayan illere yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Haluk Levent, bu sefer de Batı Karadeniz'deki sel felaketi için harekete geçti.

"EKİPLERİ YÖNLENDİRDİK, DURUM CİDDİ"

Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent ise afet bölgesi için bağış toplamaya başladı. Şarkıcı paylaşımında "Ekiplerimiz Kastamonu ve Bozkurt'ta. Az sonra 50 kişilik başka ekibi Sinop'a yönlendirdik. Ama şu kadarını söyleyeyim. Durum ciddi. Özellikle Bozkurt'ta. Kastamonu Valiliği, AFAD ve Belediye ile irtibattayız. Genel ihtiyaç listesi oluşturuyoruz" dedi.

Haluk Levent'in paylaşımından sonra şarkıcıyı arayan Number TV ve Midyeci Ahmet 100 bin TL bağış yaptı. Bağışları Twitter hesabından duyuran şarkıcı, teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

