Jelena'nın Tosic'i aldattığı mesajlar ortaya çıktı

Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, kocasını Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığını iddialarıyla gündeme gelmişti.

Karleusa, Vranjes ile konuşmalarına ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınlayanlara acımadı. 120 dava açan Jelena, yine kendisine karşı ağır manşetlerden kurtulamadı. Jelena'nın Tosic'i Anderlecht forması giyen Ognjen Vranjes ile aldattığıni iddia eden gazeteler, bazı mesajlar da yayınladı.

O mesajlarda Vranjes'in Jelena'ya, "Hala o adamla neden evli kalıyorsun anlamıyorum. İlişkimizin gizli sürmesi saçmalık" diye yazarken, Jelena'nın ilginç cevabı da dikkat çekiyor: Şimdilik boşanma kararı almam doğru değil... (Sporx)



