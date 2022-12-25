Düşman çatlatan kömbe tarifi! Nefis kömbe nasıl yapılır?

Kömbe hem görünümü hem de lezzetiyle gönüllere taht kuran yiyecekler arasında yer alıyor. Üzeri susamla kaplanan nefis kömbe çay saatlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Kömbe favori lezzetleriniz arasında yer alacak.

MALZEMELER Hamuru İçin:

125 gram eritilmiş tereyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı kömbe baharatı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3-4 su bardağı un

Üzeri için:

1çay bardağı susam

TARİF Eritilmiş tereyağı üzerine diğer malzemeleri ekleyip yoğurun.

Unu kontrollü ekleyin, ele yapışmayan hafif sert bir hamur elde edin.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Üzerini susama batırıp kömbe kalıbına bastırın. Hafifçe tezgaha vurup kalıptan çıkarın.

Tepsiye dizip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda, hafif pembeleşinceye kadar fırınlayın.

Piştikten sonra tepside soğumaya bırakın. Servis tabağına alın.

AFİYET OLSUN!

