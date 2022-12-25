Düşman çatlatan kömbe tarifi! Nefis kömbe nasıl yapılır?

Kömbe, Antakya'nın eşsiz lezzetleri arasında yer alıyor. Hızlı bir şekilde hazırlanan bu kurabiyenin kıvamı diğer kurabiyelere göre çok daha kıyır kıyır oluyor. Farklı kurabiye tarifleri denemek istiyor ve kömbe nasıl yapılır merak ediyorsanız bu enfes kömbe tarifini denemeniz gerekiyor.
Kömbe hem görünümü hem de lezzetiyle gönüllere taht kuran yiyecekler arasında yer alıyor. Üzeri susamla kaplanan nefis kömbe çay saatlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Kömbe favori lezzetleriniz arasında yer alacak.
MALZEMELER
Hamuru İçin:
125 gram eritilmiş tereyağı
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı kömbe baharatı
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
3-4 su bardağı un
Üzeri için:
1çay bardağı susam
TARİF
Eritilmiş tereyağı üzerine diğer malzemeleri ekleyip yoğurun.
Unu kontrollü ekleyin, ele yapışmayan hafif sert bir hamur elde edin.
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