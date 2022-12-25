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Düşman çatlatan kömbe tarifi! Nefis kömbe nasıl yapılır?

25.12.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kömbe, Antakya'nın eşsiz lezzetleri arasında yer alıyor. Hızlı bir şekilde hazırlanan bu kurabiyenin kıvamı diğer kurabiyelere göre çok daha kıyır kıyır oluyor. Farklı kurabiye tarifleri denemek istiyor ve kömbe nasıl yapılır merak ediyorsanız bu enfes kömbe tarifini denemeniz gerekiyor.

Düşman çatlatan kömbe tarifi! Nefis kömbe nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 10
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Kömbe hem görünümü hem de lezzetiyle gönüllere taht kuran yiyecekler arasında yer alıyor. Üzeri susamla kaplanan nefis kömbe çay saatlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Kömbe favori lezzetleriniz arasında yer alacak.

MALZEMELER

  • Hamuru İçin:
  • 125 gram eritilmiş tereyağı
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı kömbe baharatı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 3-4 su bardağı un
  • Üzeri için:
  • 1çay bardağı susam

TARİF

  • Eritilmiş tereyağı üzerine diğer malzemeleri ekleyip yoğurun.
  • Unu kontrollü ekleyin, ele yapışmayan hafif sert bir hamur elde edin.
  • Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Üzerini susama batırıp kömbe kalıbına bastırın. Hafifçe tezgaha vurup kalıptan çıkarın.
  • Tepsiye dizip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda, hafif pembeleşinceye kadar fırınlayın.
  • Piştikten sonra tepside soğumaya bırakın. Servis tabağına alın.

AFİYET OLSUN!

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