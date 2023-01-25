Düşman zıt anlamlısı nedir? Düşman kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Düşman kelimesi isim ve sıfat görevinde kullanılabilen ve birden fazla tanıma sahip bir kelimedir. Farsça kökenli olan düşman kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse

Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları

Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar

Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan güç, tutum vb.

Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse

Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse

Düşman kelimesinin farklı anlamlarına göre çeşitli eş anlamlı kelimeleri bulunur. Örnek olarak hasım ve yağı gibi kelimeler cümle içinde düşman kelimesi yerine geçebilir. Bu kelime ve eş anlamlı karşılıkları ayrıca bazı atasözlerinde, deyimlerde ya da birleşik fiillerde de yer alır. Ancak düşman zıt anlamlısı olan tek bir kelime vardır.

Düşman kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Karşıt yani zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından tam olarak birbiriyle çelişen kelimelerdir. Bunun yanı sıra zıt anlamlı kelimeler cümle içinde aynı görevde kullanılır. Zıt anlamlılık, eş anlamlıya göre daha keskin çizgilere sahiptir ve bu nedenle kapsam alanı dardır. Neredeyse her kelime eş anlama sahip olabilirken zıt anlamda böyle bir durum yoktur. Düşman kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

Dost

Dost kelimesi de düşman gibi Farsça kökenlidir. "Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse" anlam bağlamında dost, düşmanın zıt anlamlısıdır. Düşman zıt anlamlısı karşılığı olarak cümle içinde tek başına ya da düşmanla birlikte kullanılabilir.

Düşmanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Tüm kelimeler cümle içinde kullanıldıkları zaman anlamları pekişir. Bir kelimenin zıt anlamlı olan kelimesini doğru seçmek ya da o kelimenin anlamını pekiştirmek için cümle içinde nasıl yer aldığına bakılmalıdır. Düşman kelimesinin zıt anlamı olan dost kelimesi ile kurulmuş olan bazı örnek cümleler: