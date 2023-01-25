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Dost zıt anlamlısı nedir? Dost kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı dillerden birçok kelimeyi dağarcığına katmış bir dildir. Kelime haznesinin oldukça zengin olmasının bir nedeni de başka dillerle olan etkileşimidir. Dost kelimesinin kökeni de Farsçadır ve birden fazla anlamı ve eş anlamlı kelimesi vardır. Farklı kelimeler cümle içindeki anlamına göre dost kelimesi yerine kullanılabilir. Ancak bu kelimenin tek bir zıt anlamlı kelimesi bulunur. Peki, dost sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir?

Dost zıt anlamlısı nedir? Dost kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Farsça olan "dūst" kelimesinden alıntılanarak dilimize yerleşen dost kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre dost kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse
  • Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse
  • Sahibine sevgi gösteren hayvan
  • Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse
  • İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan
Dolu zıt anlamlısı nedir? Dolu zıt anlamlısı nedir?

Dost kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

İsim ve sıfat görevinde farklı anlamlara karşılık gelen dost kelimesi bazı deyimlerde, atasözlerinde ve birleşik kelimelerde ya da fiillerde de yer alır. Farklı eş anlamlı kelimeleri cümle içinde dost kelimesi yerine kullanılabilir. Farsça kökenli bir kelime olan dost zıt anlamlısı tek bir kelimedir. Dostun zıt anlamlısı olan tek bir kelime vardır. Dost kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

  • Düşman

Düşman kelimesi "sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse" anlam doğrultusunda dostun zıt anlamlısı olan kelimedir.

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Dostun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin asıl anlamlarını ya da eş anlamı veya zıt anlamlarını pekiştirebilmek için en çok kullanılan yöntemlerden biri de o kelimeleri bir cümle içinde kullanmaktır. Dost kelimesinin zıt anlamı olan düşman kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler:

  • “Dost başa düşman ayağa bakar” derler.
  • Nedenini bilmiyorum ama bana uzun zamandır düşmanlık beslediğinden eminim.
  • Tam odadan çıkacaktım bana öyle düşmanca bir bakış attı ki tüylerim ürperdi.
  • Ne kadar takısı varsa takmış gelmiş, düşman çatlatacakmış.
  • Eski dosttan düşman olmaz ama yine de dikkat et.
  • Öyle evlat düşman başına!
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