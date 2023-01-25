Dost zıt anlamlısı nedir? Dost kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Farsça olan "dūst" kelimesinden alıntılanarak dilimize yerleşen dost kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre dost kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse

Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse

Sahibine sevgi gösteren hayvan

Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse

İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan

Dost kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

İsim ve sıfat görevinde farklı anlamlara karşılık gelen dost kelimesi bazı deyimlerde, atasözlerinde ve birleşik kelimelerde ya da fiillerde de yer alır. Farklı eş anlamlı kelimeleri cümle içinde dost kelimesi yerine kullanılabilir. Farsça kökenli bir kelime olan dost zıt anlamlısı tek bir kelimedir. Dostun zıt anlamlısı olan tek bir kelime vardır. Dost kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

Düşman

Düşman kelimesi "sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse" anlam doğrultusunda dostun zıt anlamlısı olan kelimedir.

Dostun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin asıl anlamlarını ya da eş anlamı veya zıt anlamlarını pekiştirebilmek için en çok kullanılan yöntemlerden biri de o kelimeleri bir cümle içinde kullanmaktır. Dost kelimesinin zıt anlamı olan düşman kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler: