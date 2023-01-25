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Dolu zıt anlamlısı nedir? Dolu kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe oldukça zengin bir kelime hazinesine sahip olan diller arasında yer alır. Bu sebeple bazı kelimeler birden fazla anlama sahiptir. Neredeyse her kelimenin eş anlamlısı olsa da her kelimenin zıt anlamlısı olmayabilir. Dolu da birçok anlama karşılık gelen, sesteş ve zıt anlamı olan bir kelimedir. Dilimizde uzun zamandır yer edinmiş olan dolu kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime nedir?

Dolu zıt anlamlısı nedir? Dolu kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'üne göre dolu kelimesi sıfat ve isim görevlerinde, mecaz ve gerçek anlamları olan bir kelimedir. Dolu kelimesi ve eş anlamlı kelimeleri atasözlerinde, deyimlerde, birleşik kelimelerde ve fiillerde de kullanılabilir. Dolu kelimesi sesteş bir sözcüktür. Dolu kelimesi temel olarak bir hava olayını ifade eder. Buna göre dolu kelimesi "havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü" şeklinde ifade edilebilir.

Dolu kelimesi sıfat olarak içi boş olmayan, her yeri tutulmuş ve boş yeri olmayan, meşgul ve boş vakti olmayan, bir yerde sayıca çok bulunan, çok olan, herhangi bir duygunun güçlü olarak etkisi altında bulunan gibi anlamlara gelir. Farklı anlamlarına bağlı olarak dolu zıt anlamlısı olan kelimeler de çeşitlilik gösterebilir. Ancak genel olarak dolu kelimesinin zıt anlamlısı olarak tek bir kelime kullanılır.

Kalıcı zıt anlamlısı nedir? Kalıcı zıt anlamlısı nedir?

Dolu kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dolu kelimesi zıt anlamı olan kelimelerden birisidir. Dolunun "içi boş olmayan, dolmuş, meşbu, pür" anlamına karşıtlık oluşturan bir kelime mevcuttur ve dolunun zıt anlamlısı sadece bu anlam doğrultusunda zıtlık oluşturur. Dolu zıt anlamlısı olan kelime:

  • Boş

Dolunun zıt anlamlısı olan kelime boş kelimesidir. Bu kelime cümle içinde dolu yerine kullanılabilir. Ancak dolu kelimesinin o cümle içinde hangi anlamı ile kullanıldığı önemlidir. Boş kelimesi "içinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan" anlam doğrultusunda dolunun zıt anlamlısıdır.

Kaba zıt anlamlısı nedir? Kaba zıt anlamlısı nedir?

Dolunun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek amacı ile en sık kullanılan yöntemlerden biri de o kelimeyi anlamına göre bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Dolu kelimesinin zıt anlamı olan boş kelimesiyle örnek cümleler:

  • Şişeyi doldurduğunu sanmıştı ama altı delik olduğu için içi boştu.
  • Hoca sınıfa girdiğinde içeride hiç kimse yoktu, sınıf boştu.
  • Çantayı boşalttıktan sonra güzel bir uyku çekmişti.
  • Ona doğrulttuğu silah boşmuş.
  • Tiyatroya gidecektik ama boş yer kalmamıştı.
Kalın zıt anlamlısı nedir? Kalın zıt anlamlısı nedir?

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