Kalıcı zıt anlamlısı nedir? Kalıcı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde genellikle sıfat olarak kullanılan kalıcı sözcüğü dilimizde uzun yıllardan beri kullanılan bir kelimedir. Pek çok alanda karşımıza çıkan kalıcı sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları ifade eder:

Sürekli

Her zaman geçerliğini sürdürecek olan

Bir süre için belli bir yerde kalan, konuk

Kalıcı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Zengin bir kelime yapısına sahip olan Türkçede bazı kelimelerin kendisiyle tam tersi anlamı ifade eden kelimesi bulunur. Bu kelimeler dil bilgisi konusunda zıt anlamlı kelimeler olarak bilinir. Zıt anlamlı kelimeler arasında yer alan kalıcı kelimesi günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biridir. Kalıcının zıt anlamlısı olan sözcükleri bilmek için öncelikle kalıcı kelimesinin anlamlarının iyi bilinmesi gerekir. Kalıcı zıt anlamlısı kelimeler:

Geçici

Gidici

Geçici ve gidici, kalıcının zıt anlamlısıdır ancak iki kelime de farklı anlamlar doğrultusunda zıt anlamlıdır. Geçiçi kelimesi, kalıcının "sürekli" anlamına karşılık olarak zıt anlamlıdır. Gidici kelimesi ise kalıcının "bir süre için belli bir yerde kalan" anlamı doğrultusunda kalıcının zıt anlamlısıdır.

Kalıcının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kalıcı kelimesinin zıt anlamı olan kelime geçici ve gidici kelimesidir. Kalıcının tam karşıt anlamını ifade eden geçici ve gidici kelimeleri farklı anlamlar doğrultusunda kalıcıyla zıtlık oluşturur. Geçici ve gidici, cümle içinde kalıcının zıttı olarak kullanılabilir. Bu iki zıt anlamlı kelimenin daha iyi anlaşılması için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Kalıcı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ile örnek cümleler: