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Kalıcı zıt anlamlısı nedir? Kalıcı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıt anlamlı kelimeler Türkçede oldukça dar bir kapsama sahip konulardan birisidir. Zıt anlamlılar her ne kadar dar bir kapsama sahip olsa da kelimelerin karşıt anlamı olarak bilinen zıt anlamlı kelimeleri bilmek ve cümle içinde kullanmak hem kelimelerin anlamlarını bilmeye hem de kelime dağarcığının genişlemesine yardımcı olur. Peki, kalıcı kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Kalıcı zıt anlamlısı nedir? Kalıcı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde genellikle sıfat olarak kullanılan kalıcı sözcüğü dilimizde uzun yıllardan beri kullanılan bir kelimedir. Pek çok alanda karşımıza çıkan kalıcı sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları ifade eder:

  • Sürekli
  • Her zaman geçerliğini sürdürecek olan
  • Bir süre için belli bir yerde kalan, konuk
Kaba zıt anlamlısı nedir? Kaba zıt anlamlısı nedir?

Kalıcı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Zengin bir kelime yapısına sahip olan Türkçede bazı kelimelerin kendisiyle tam tersi anlamı ifade eden kelimesi bulunur. Bu kelimeler dil bilgisi konusunda zıt anlamlı kelimeler olarak bilinir. Zıt anlamlı kelimeler arasında yer alan kalıcı kelimesi günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biridir. Kalıcının zıt anlamlısı olan sözcükleri bilmek için öncelikle kalıcı kelimesinin anlamlarının iyi bilinmesi gerekir. Kalıcı zıt anlamlısı kelimeler:

  • Geçici
  • Gidici

Geçici ve gidici, kalıcının zıt anlamlısıdır ancak iki kelime de farklı anlamlar doğrultusunda zıt anlamlıdır. Geçiçi kelimesi, kalıcının "sürekli" anlamına karşılık olarak zıt anlamlıdır. Gidici kelimesi ise kalıcının "bir süre için belli bir yerde kalan" anlamı doğrultusunda kalıcının zıt anlamlısıdır.

Kalın zıt anlamlısı nedir? Kalın zıt anlamlısı nedir?

Kalıcının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kalıcı kelimesinin zıt anlamı olan kelime geçici ve gidici kelimesidir. Kalıcının tam karşıt anlamını ifade eden geçici ve gidici kelimeleri farklı anlamlar doğrultusunda kalıcıyla zıtlık oluşturur. Geçici ve gidici, cümle içinde kalıcının zıttı olarak kullanılabilir. Bu iki zıt anlamlı kelimenin daha iyi anlaşılması için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Kalıcı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ile örnek cümleler:

  • Yaptığı davranışları gençliğine verip geçici bir heves sanıyordum.
  • Sokakta yürüyen her insan kaldırımlarda geçici bir hayal gibi.
  • Burada kalıcı değil gidicisin, ona göre davran.
  • Uzun süreliğine buraya geldiğini düşünmüştük ama gidiciymiş.
Kapalı zıt anlamlısı nedir? Kapalı zıt anlamlısı nedir?

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