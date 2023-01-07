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Düşme hattı yanıyor! Volkan Demirel'in Hatayspor'u ile Nuri Şahin'in Antalyaspor'u yenişemedi!

07.01.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor 15., Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ise 14. sırada yer aldı. İşte detaylar...

Düşme hattı yanıyor! Volkan Demirel'in Hatayspor'u ile Nuri Şahin'in Antalyaspor'u yenişemedi!

Volkan Demirel'in Hatayspor'u ile Nuri Şahin'in Antalyaspor'u, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen ve temponun oldukça yüksek olduğu mücadelede kazanan çıkmadı.

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Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

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Bu skorun ardından 3 maçlık mağlubiyet serisi noktalanan Fraport TAV Antalyaspor, 17 puanla 14. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Atakaş Hatayspor ise 17 puanla 15. sırada yer buldu.

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Antalyaspor, gelecek hafta Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise Galatasaray deplasmanına çıkacak.

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