Duşta vücudunuzun bu bölgesini yıkıyorsanız karakterinizi ele veriyorsunuz!

Son zamanlarda gerek el şekillerinden gerekse ayak parmaklarının uzunluğundan karakter analizi yapmak bilim insanlarının neredeyse günlük araştırması haline geldi.
Eski kültürlerde de görülen bu karakter analiz yöntemlerine şimdi bir yenisi daha eklendi. Araştırmaya göre vücudunuzda ilk yıkadığınız bölge karakteriniz hakkında ipucu veriyor. Peki bu inanışa ve araştırma sonuçlarına göre bakalım sizin karakteriniz size göre ne kadar doğru çıkacak...
AYAK
Geçmiş kültürlerde ayağın, alçak gönüllülüğün sembolü olduğuna inanılır.Belki de bu yüzden, duşa girince ilk olarak ayağını yıkayanların gerçekçi oldukları ve hayatta sahip olduklarına minnettar olduğu savunuluyor.
ELLER
Eller gücün ve dayanışmanın sembolüdür. Duşa girdiklerinde ilk olarak ellerini yıkayanlar korkularının hayatlarını etkilemesine izin vermeyen bir kişilik gösteriyor. Bu tip kişiler idealisttirler ve haklarını her daim savunuyorlar.
YÜZ
Duşa girdiğinde ilk olarak yüzünü yıkayanlar insanların dış görünüşleri hakkında ne düşündüklerini fazla umursadıkları belirtiliyor. Diğer kişilere göre daha çabuk stres oluyorlar ve genelde utangaç bir kişilik gösteriyor.
OMUZ VE BOYUN
Duşta suyun altına girip, ilk olarak omuz ve boyun bölgesini yıkayan kişiler rekabeti seviyor ve istediklerini elde etmek için çok çalışıyorlar. Hatta bu kişiler ‘Hayır’ı cevap olarak kabul etmiyorlar.
GÖĞÜS
Duşa girdiğinde ilk olarak göğüslerini yıkayanlar kendilerine güvenirler ve vücutlarıyla barışıktırlar. Öz güvenlerini herkes takdir eder.
KOLTUK ALTI
Duşa koltuk altını yıkamayla başlayan kişilere gözü kapalı güvenebileceğiniz yazıyor. Bu tip karakterde kişiler, arkadaş canlısıdır ve yardım etmeyi sever.
GENİTAL BÖLGE
Bu kişiler sessiz ve utangaçtır. Kendilerine yakınlaşması zordur ve toplum içinde rahat hareket edemezler.
SAÇ/BAŞ
Pratik ve gerçekçidirler. Zaman kaybetmeyi sevmezler. Rutinlerini sıkı sıkıya bağlıdırlar.
KOLLAR VE BACAKLAR
Soğukkanlı kişilerdir. Hayalperesttirler. Seyahat etmeye bayılırlar.
SIRT
Dikkatli kişilerdir ve kurallara fazla bağlıdırlar. Kendilerini yalnızken daha iyi hissederler ve yalnız olmayı çok severler.
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