Duşta vücudunuzun bu bölgesini yıkıyorsanız karakterinizi ele veriyorsunuz!

Son zamanlarda gerek el şekillerinden gerekse ayak parmaklarının uzunluğundan karakter analizi yapmak bilim insanlarının neredeyse günlük araştırması haline geldi.

Eski kültürlerde de görülen bu karakter analiz yöntemlerine şimdi bir yenisi daha eklendi. Araştırmaya göre vücudunuzda ilk yıkadığınız bölge karakteriniz hakkında ipucu veriyor. Peki bu inanışa ve araştırma sonuçlarına göre bakalım sizin karakteriniz size göre ne kadar doğru çıkacak...

AYAK



Geçmiş kültürlerde ayağın, alçak gönüllülüğün sembolü olduğuna inanılır.Belki de bu yüzden, duşa girince ilk olarak ayağını yıkayanların gerçekçi oldukları ve hayatta sahip olduklarına minnettar olduğu savunuluyor.

ELLER



Eller gücün ve dayanışmanın sembolüdür. Duşa girdiklerinde ilk olarak ellerini yıkayanlar korkularının hayatlarını etkilemesine izin vermeyen bir kişilik gösteriyor. Bu tip kişiler idealisttirler ve haklarını her daim savunuyorlar.

YÜZ



Duşa girdiğinde ilk olarak yüzünü yıkayanlar insanların dış görünüşleri hakkında ne düşündüklerini fazla umursadıkları belirtiliyor. Diğer kişilere göre daha çabuk stres oluyorlar ve genelde utangaç bir kişilik gösteriyor.