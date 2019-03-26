Düşük bütçeyle diyet nasıl yapılır? Ekonomik diyet listesi nasıl hazırlanır?

Bahar geliyor, kış kilolarından kurtulmanın tam zamanı! Diyet listelerindeki bazı besinler fiyatlarıyla gözünüzü mü korkutuyor? Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Sultan Kirişci, her keseye uygun

alternatifleri önerdi. Bahar döneminde artık sona yaklaşan kış ürünlerine yönelebiliriz. Haftalık alışveriş için mutlaka liste hazırlamalı alışverişte bu listenin dışına çıkmamalıyız. Ayrıca sebze ve meyve ihtiyacımızı semt pazarından haftalık olarak yapmamız da ekonomik beslenmemize büyük katkı sağlayacaktır. Peki diyet listelerinden eksik olmayan kinoa, avokado, somon yerine ne tüketebiliriz? İşte Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Sultan Kirişci her mutfakta yer alan o alternatifler… KIRMIZI ET ŞART DEĞİL, BARBUNYA DA OLUR En yüksek protein kaynağı anne sütünden sonra yumurtadır. Kırmızı ete alternatif olarak protein ihtiyacınızı daha uygun fiyatlı yumurta ile sağlayabilirsiniz. Kırmızı ete diğer alternatif ise kurubaklagiller… İçerik açısında protein değerleri neredeyse kırmızı etle aynı değerdedir. Ayrıca kırmızı etten farklı olarak kurubaklagiller (kuru fasulye, nohut, bezelye, barbunya) yüksek oranda lif içeriği nedeniyle özellikle kabızlık şikayeti yaşayan bireylerin bağırsak florasını düzenlemeye yardımcıdır.

Alternatif olarak beyaz ete yönelirsek bütün tavuk almak daha hesaplı olacaktır. Hem sağlıklı bir tavuk yemeği yapabilir hem de bahara yeni girdiğimiz bu soğuk dönemde bağışıklığımız çöktüğünde tavuk suyu ile çorba yaparak gribe meydan okuyabiliriz. Ayrıca bahar döneminde yüzünü göstermeye başlayan erik ve çilek de hem lif hem de C vitamini açısından zengin olması sebebiyle bağışıklığımızı güçlendirir. BALIK YERİNE KETEN TOHUMU, KİNOA YERİNE YEŞİL MERCİMEK Diyetlerde sık kullanılan ve protein, demir, potasyum ve lif yönünden zengin olan kinoa yerine öğünlerde yemek olarak veya salatanıza ekleyerek yeşil mercimeği alternatif yapabilirsiniz. Balık mevsiminin sona erdiği bu günlerde Omega-3 ihtiyacımızı karşılamak için yine diyetinize balık yerine, keten tohumu ve ceviz ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde semizotu da en kaliteli Omega-3 kaynaklarından birisidir. İlave olarak keten tohumu eklenmiş bir semizotu salatası ile hem sağlıklı bir öğün oluşturup hem de Omega-3 ihtiyacımızı giderebiliriz. Avokado; potasyum, magnezyum, A ve E vitamini içerir. Börülce de avokado gibi potasyum ve A vitamini içerir. Kolesterole, tansiyona ve kabızlığa iyi gelir.